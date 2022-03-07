في ظل الحرب الروسية..تلفزيونات عالمية تتسابق على شراء مسلسل للرئيس الأوكراني

في خضم أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا رجع مسلسل “خادم الشعب” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي جسد بطولته قبل أن يصبح رئيسًا لأوكرانيا، للأضواء من جديد ليشهد إقبالاً متنامياً لشراء حقوق بثه من طرف قنوات دولية عدة.

وأعلنت القناة الرابعة في المملكة المتحدة عن امتلاك حقوق البث في بريطانيا لتبدأ في عرض المسلسل بدءًا من الأحد، وفقًا لما أوردته صحيفة “أيريش إكزاميمنر”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ايكو رايتس،وهي صاحبة حقوق البث، قد أفادت بإبرام عقود مع قنوات تلفزيونية أخرى منها إم بي سي السعودية و”أنت1″ اليونانية و”برو تي في” الرومانية، علاوةً على راديوهات في فرنسا وفنلندا ومولدوفا وبلغاريا وإستونيا وجورجيا، وذلك في إطار التضامن منقطع النظير في عموم أوروبا مع الجانب الأوكراني.

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