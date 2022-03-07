بسبب حرائق في اليد.. غوغل تسحب حوالي مليوني قطعة من ساعتها الذكية

تعمل شركة “فيت بيت” للساعات الرياضية ذائعة الصيت، المملوكة لشركة “غوغل”، على سحب 1,7 مليون ساعة ذكية من الأسواق بعد “حرائق للمستخدمين”.

وتواجه شركة “غوغل” العملاقة بهذا الخلل ما يعتبر “كارثة تجارية”، بعد تعرض عدد من مستخدمي الساعات الإلكترونية لحرائق من درجات مختلفة؛ مما دفع لاسترجاع نحو مليوني قطعة من الأسواق.

وأرجعت سبب حدوث الحروق لبطارية “الليثيوم أيون” الموجودة في الساعة الذكية الأيونية لمنتج شركة فيت بيت، التابعة لغوغل، وفقًا لتقرير لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة الأميركية، حيث استقبلت “فيت بيت” ما لا يقل عن 115 تقريرًا في أميركا و59 تقريرًا دوليًا تفيد بارتفاع درجة حرارة البطارية في الساعة، مع 78 تقرير عن إصابات حروق في الولايات المتحدة و40 تقريرًا عن إصابات حروق على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيت بيت قد قدمت الساعة الذكية في 2017 وتوقفت عن إنتاجها في 2020، وبيع منها مليون قطعة مقابل 200 إلى 330 دولارًا في أميركا، وقد استحوذت شركة “غوغل” على “فيت بيت”، مطلع العام الماضي، في صفقة كبرى مقابل 2,1 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية