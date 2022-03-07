غادة عادل تطمئن جمهورها بعد إصابتها بتسمم في الدم

طمأنت النجمة المصرية غادة عادل محبيها بشأن حالتها الصحية، عقب حالة القلق الكبير التي سادت بين جمهورها، بسبب انتشار أنباء دخولها إلى المستشفى على إثر وعكة صحية.

وقالت الفنانة غادة عادل في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر”: “الحمد لله أنا كويسة ورجعتلي روحي من تاني، وبقول لأولادي أنا مش بحب أخبارنا تكون على السوشيال ميديا، بس كنت في أوحش وقت، وبترعش، ومش حاسة بالدنيا وكان عندي تسمم في الدم، وجالي حرقان في المثانة، ومهتمتش، بس مع المجهود التلوث طلع على الكلى وبعدين الدم”.

وأشارت إلى أن أبناءها تعرضوا لضغط نفسي كبير، موضحة أنهم طالبوا الجمهور بالدعاء لوالدتهم.

ولفتت غادة إلى أنها لا تشعر بالغضب مما حدث، رغم أنها ضد مبدأ مشاركة التفاصيل الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: الحرارة نزلت إمبارح بالليل، وبعد ما اتخنقت قررت أخرج من المستشفى، وهعمل آخر تحليل بكرة، وباخد المضاد الحيوي في الوريد، وعروقي اتدمرت ومبقاش عندي عروق، ولا عندي دم، وكل حتة في عروقي مبتنزلش دم”.

وكشفت أن والد أبنائها مجدي الهواري تفاعل بشكل كبير مع حالتها الصحية، وبذل أقصى ما في وسعه لتقديم الخدمات لها، موضحة أنها تشعر بالامتنان لموقفه النبيل.

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