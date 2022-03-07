تسريب مواصفات الكاميرا في كل من Samsung Galaxy A73 و A53 و A33 و A23!

في كل عام تُطلق شركة سامسونج العديد من الهواتف الذكية التي تلبي متطلبات جميع المستخدمين وتتماشى مع ميزانياتهم المالية. فسواء كنت تبحث عن هاتف “فلاج شيب” من هواتف الفئة الرائدة أو تبحث عن هاتف اقتصادي أو هاتف من هواتف الفئة المتوسطة أو حتى الأعلى من المتوسطة بقليل، فتأكد أن هناك هاتف سامسونج يلبي طموحاتك ويتناسب مع ميزانيتك الحالية.

أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتفها الرئيسية، Galaxy S22، خلال شهر فبراير الماضي والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قِبل الملايين من المستخدمين من جميع أنحاء العالم لدرجة أن شركة سامسونج غير قادرة على تلبية الطلبات المُسبقة التي تشهدها هواتف السلسلة.

أيضاً دعونا نتذكر أن الشركة أطلقت هاتف Galaxy S21 FE الذي ظللنا ننتظره على مدار العام الماضي ومن المفترض أن هذا الهاتف يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة بشكل أكبر.

ولكن في مثل هذا الوقت من كل عام، تتجهز شركة سامسونج من أجل فتح الباب على مصراعيه لانطلاق جميع هواتف الفئة المتوسطة، والتي من بينها Galaxy A73 5G و Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G و Galaxy A23.

من المقرر أن تُعلن سامسونج عن بعض من هذه الأجهزة أو ربما جميعها خلال شهر مارس الجاري، والسبب الذي يجعلنا على يقين من ذلك هو نتيجة كثرة التسريبات التي تتعرض لها هذه الهواتف على مدار الأيام القليلة الماضية.

بجانب التسريبات، فقد تم رصد هذه الهواتف أكثر من مرة في قوائم اعتماد الشهادات الموثقة في عدد من البلدان، وإذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد فقط، وهو أننا قريبين جداً من رؤية هذه الهواتف على أرض الواقع.

اليوم لدينا تسريب جديد يكشف العديد من التفاصيل حول مواصفات كاميرا هذه الهواتف المعنية وسوف نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير باختصار شديد.

يُقال أن هاتف Samsung Galaxy A73 5G يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. جدير بالذكر أن هذا هو أول هاتف من عائلة Galaxy A الذي يحتوي على هذا المستشعر على الإطلاق. أيضاً سيحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة 112 ميجابكسل وعدستان للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

إذا انتقلنا إلى الجانب الأمامي سوف نجد لوحة عرض LPS LCD قياس 6.7 بوصة مع تصميم “تلقبه سامسونج باسم ” infinity-V والذي يأتي بشق على شكل حرف V لإيواء الكاميرا الأمامية. الشاشة تدعم معدل تحديث 90Hz ودقتها +FHD.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة Exynos 850 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحة microSD لزيادة المساحة التخزينية بحد اقصى 1 تيرابايت.

سيتم تشغيل هاتف Galaxy A73 5G بواسطة بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات وسيأتي الهاتف بمستشعر لبصمات الأصابع المُثبت على الجانب فوق زر الطاقة. وسيتوفر باللون الأبيض والأزرق والأسود.

هاتف Galaxy A33 5G بشاشة OLED

هاتف Galaxy A33 هو هاتف من الجيل الخامس “5G” ولن يكون هناك إصدار 4G من الهاتف. وبناءً على التسريبات، فمن الواضح أنه يمتاز بتصميم نوتش “الشق” على شكل حرف U من أجل مبيت الكاميرا الأمامية ويقال إنها لوحة عرض OLED قياس 6.4 بوصة.

على الغطاء الخلفي يوجد كاميرا خلفية رباعية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ووحدة إضاءة Flash LED ولا تزال تفاصيل مواصفات العدسات الأخرى طي الكتمان.

سيتم تشغيل هاتف Galaxy A33 بواسطة معالج Exynos 1200 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت مع فتحة توسعة microSD.

العديد من التسريبات تقترح وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وسيحصل الهاتف على تصنيف IP لمقاومة الماء والغبار ولكننا لا نعرف تقييمه بعد وسيتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي.