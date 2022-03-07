ابل تخطط لإطلاق آيباد بشاشة OLED في عام 2024!

نحن نعلم أن شركة سامسونج هي الحليف المفضل لشركة ابل عندما يتعلق الأمر بشاشات الأجهزة، حيث تعتمد ابل على شاشات سامسونج في جميع أجهزتها الرائدة.

وبناءً على أخر التقارير الصادرة عن إحدى المواقع التقنية في كوريا الجنوبية، يُقال أن شركة سامسونج بدأت العمل على الجيل التالي من شاشات OLED المتطورة من أجل مجموعة أجهزة ابل المستقبلية بما في ذلك أجهزة الآيباد اللوحية وحواسيب MacBook وأجهزة iMac.

وفقاً لتقرير صحيفة The Elec التقنية، فإن الشاشات الجديدة سوف تمتاز بما يعرف عنه باسم “الهياكل ثنائية التكديس” من أجل ضمان قوة ومتانة الشاشة.

أفادت تقارير سابقة أن شركة ابل كانت قد علقت مؤقتاً خطط تجهيز أجهزة الآيباد بشاشات الــ OLED لأن متطلبات السعر والجودة لا تتناسب مع شركة Samsung Display. حيث أردت ابل أن تكون شاشات أجهزة الآيباد بهيكل أكثر متانة مكون من هيكل ثنائي التكديس بدلاً من هيكل أحادي فقط، والذي يعتبر كان أمراً مستحيلاً على شركة سامسونج في ذلك الوقت.

من المعروف أن أجهزة ابل الوحيدة التي تستخدم شاشات OLED هي هواتف الآيفون وساعات Apple Watch والتي تمتاز بهيكل أحادي التكديس، في حين أن كل من أجهزة الآيباد وماك لا تزال تستخدم شاشات LCD وشاشات LCD فقط.

على كل حال، يبدو أن هذا الأمر سيتغير قريباً، حيث تزعم التقارير أن أجهزة آيباد المستقبلية ستمتاز بشاشة OLED مع هيكل ثنائي التكديس والتي سيتم تصنيعها على يد شركة Samsung Display أيضاً.

أيضاً من المحتمل أن تستخدم شركة ابل شاشة OLED التالية على أجهزة iPad Air المستقبلية أو طُرز آيباد قياس 10.2 بوصة.

الجدول الزمني المخطط لتطوير لوحة OLED ثنائية المكدس

كما ذكرنا لكم منذ قليل، فإن شركة سامسونج تقوم بتصنيع لوحات OLED بهيكل أحادي المكدس، ولكنه بدأ منذ قترة ليست ببعيدة في العمل على لوحات ترادفية ثنائية المكدس والتي يلقبها الصانع الكوري الجنوبي باسم لوحات T.

تحتوي لوحات العرض تلك على طبقتين انبعاث، مما يساعد على مضاعفة قوة سطوع الشاشة ويزيد من عمرها الافتراضي أربعة مرات، وإذا سارت الأمور بين كل من سامسونج وابل على نحو طبيعي فيما يتعلق بشاشات OLED التالية، فمن المتوقع أن يتم تجهيزها بحلول عام 2024.

حيث تستعد شركة سامسونج من أجل العمل على الجيل التالي من شاشات OLED ثنائية المكدس باسم T2 والتي يمكن أن تدخل حيز الإنتاج في عام 2024.

من الممكن أن تستخدم سامسونج الجيل التالي من لوحات عرض OLED الجديدة مع أجهزتها التالية جالكسي تاب وجالسي بوك كطريقة من الشركة لإثبات مدى نجاحها وفعاليتها قبل أن تعتمد عليها شركة ابل.