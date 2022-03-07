ليلى علوي تتعرض لحادث أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني

أثناء تصويرها لأحد مشاهدها بمسلسل دنيا تانية، تعرضت الفنانة ليلى علوي لإصابة بقطع في الكف.

ونشرت علوي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام تضمن لحظة إصابتها، بالإضافة إلى صور ليدها بعد الإصابة، حيث اضطرت للقيام بتسع غرزات لإيقاف النزيف.

وشكرت علوي كل من سأل عنها بالقول: ”شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني.. أنا حبيت اطمنكم”.

ومسلسل دنيا تانية من بطولة ليلى علوي ومي سليم ومجدي كامل وأشرف زكي ووفاء صادق وفراس السعيد، ومن تأليف وسيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ.

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