تنويه للمشتريين – إصلاح هواتف Samsung Galaxy S22 التالفة عملية صعبة جداً ومعقدة للغاية!

أطلقت شركة سامسونج مؤخراً سلسلة هواتفها الرئيسية لعام 2022 خلال حدث Galaxy Unpacked ويمكنكم القول أن هذه السلسلة تحقق أرقام قياسية في سجلات المبيعات على مستوى العالم لدرجة أن شركة سامسونج غير قادرة على تلبية الطلبات المُسبقة وتوصيل الهواتف إلى العملاء في المواعيد المناسبة.

في الحقيقة، تمتعت هواتف Galaxy S22 ببعض الترقيات البارزة التي يكون من الصعب تجاهلها والتي تجعلها تستحق الاقتناء “قلباً وقالباً” ولكن للأسف الشديد، ناحية سلبية واحدة يجب أن تكون على علم بها قبل أن تقدم على شراء أي من هواتف السلسلة الجديدة، وهي أن هذه السلسلة ليست صديقة لعمليات الإصلاح والصيانة بسهولة.

بالأمس القريب ذكرنا لكم أن هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra يحقق نتائج مبهرة في اختبار مقاومة الماء، ولكن للأسف الشديد، لم يصمد الهاتف جيداً في اختبار السقوط ولذلك نصحناكم بضرورة شراء حافظة “جراب” للهاتف فوراً.

اليوم حاول فريق موقع iFixit فتح كل من Samsung Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra لتحديد مدى سهولة إصلاح الهواتف التي قد تتعرض لبعض الأخطاء أو الأعطال الفنية أو حتى الأعطال المادية.

لسوء الحظ، لم يكن مهندسو موقع iFixit معجبين بما رأوه بداخل أحشاء الهاتفين، وقرروا منح الهاتفين 3 درجات فقط من أصل 10 في معيار درجة قابلة إصلاح الأخطاء والأعطال بنفسك.

أعرب المهندسون عن أسفهم بسبب عدم وجود أشرطة سحب أسفل البطارية في كلا الهاتفين، والتي من شأنها أن تساعد في عملية استخراج البطارية من المبيت أو المنزل الخاص بها بشكل أسهل، ولكن يبدو أن سامسونج كان لديها رأي أو وجهة نظر أخرى.

حيث يتم لصق البطارية في هيكل الهواتف من الداخل، وهذا يعني أنه سيتعين على فنيين الإصلاح ومهندسي الصيانة استخدام مادة كحول الأيزروبيل لإذابة الصمغ ورفع وحدات الطاقة الكبيرة بعناية قبل سحب البطارية نفسها.

يعتقد مهندسو iFixit أنه كان من الممكن أن تسهل شركة سامسونج مع إمكانية إصلاح الشاشة أيضاً، حيث يبدو أن عملية إصلاحها شاقة ومعقدة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، اهتمت سامسونج بتدشين محرك اهتزاز خطي X-axis في جميع نماذج سلسلة Galaxy S22 لتحسين ردود الفعل اللمسية، ولكن هذه المحركات ليست مستقلة بذاتها داخل أي من هواتف السلسلة، بينما هي متواجدة جنباً إلى جنب مع السماعة السفلية في نفس الحجرة.

على كل حال، ندعوكم لمشاهدة الفيديو. ولكن يبدو بكل وضوح أن عملية إصلاح الأعطال الخاصة بهواتف سلسلة Galaxy S22 ستكون صعبة للغاية ومكلفة أيضاً، ولذلك ندعوكم لتوخي الحذر بأقصى قدر ممكن.