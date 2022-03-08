كيف تشاهد مؤتمر ابل هذا المساء؟ – المواعيد وكيفية المتابعة

اليوم نحن على موعد مع مؤتمر لشركة ابل سوف تكشف فيه عن أجهزة مختلفة ما بين هاتف ايفون جديد رخيص وإصدار جديد من الايباد وماك بوك.

مؤتمر ابل هذا المساء هو الأول من نوعه لعام 2022 وسوف تعرض ابل منتجات مهمة للجمهور ستحمل ميزة تنافسية على محورين: المحور الأول هو محور التسعير مع هاتف ايفون SE 3 وجهاز ايباد اير الجديد، والثاني وربما هو الأهم سيكون مع أجهزة ماك بوك الجديدة التي ستأتي بجيل جديد من المعالجات غالباً M2 مع تطور يفوق ما أحدثه الجيل الأول من المعالج.

موعد المؤتمر وكيفية المتابعة؟

مؤتمر ابل سوف يكون مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة (الثامنة بتوقيت القاهرة، أو العاشرة بتوقيت أبوظبي، أو السابعة بتوقيت دول المغرب العربي).

آبل سوف تبث مؤتمرها بشكل مباشر على يوتيوب وهذا سوف يسهل على المشاهدين متابعة المؤتمر بصورة حية أولاً باول (المؤتمر سوف يبث باللغة الإنجليزية).

المؤتمر سيتم بثه عبر يوتيوب من خلال هذا الرابط أو الفيديو المرفق. بإمكانك الضغط على زر تعيين تذكير أو Set Reminder من داخل الفيديو وسوف يقوم تطبيق يوتيوب بإرسال إشعار لك عند بداية المؤتمر.

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بكل تأكيد سوف نقوم بتغطية هذا المؤتمر بكل التفاصيل الليلة وعلى مدار الأيام المقبلة فلا تنسى متابعتنا عبر موقع و تطبيق “أخبار التطبيقات”.