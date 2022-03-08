شركة Oppo تعمل على هاتف جديد من فئة Ultra وهذه هي أبرز التوقعات!

أعلنت شركة Oppo خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2022 عن سلسلة Oppo Find X5 والتي تتألف من ثلاثة هواتف جديدة حتى الآن. بالطبع أبرز هاتف في المجموعة هو هاتف Oppo Find X5 Pro.

ولكن بناءً على أحدث التسريبات، يُقال أن شركة أوبو تعمل على هاتف جديد أخر ضمن نفس السلسلة والذي من المحتمل أن يحمل علامة أو فئة “Ultra” التجارية وسيتم الإعلان عنه خلال النصف الثاني من العام الجاري.

أوبو تعتزم إطلاق هاتف من فئة Ultra خلال عام 2022

حسنا، هذه المعلومات صادرة من Digital Chat Station على موقع Weibo الصيني وهو مُسرب شهير يتسم بسمعة طيبة في صحة أخباره وتسريباته وخاصة المتعلقة بهواتف الشركات الصينية.

على كل حال نحن لم نأتي اليوم للحديث عن المُسرب، ولكننا بصدد الحديث عن هاتف أوبو الجديد الذي من المتوقع أن يحتوي على أحدث شريحة معالجة من كوالكم والتي لم يتم الإعلان عنها بعد حتى الآن.

نعم، نحن نتحدث عن الشريحة التالية Snapdragon 8 Gen1+ SoC. أو ربما قد تأتي باسم مختلف عن ذلك ولكن الأكثر أهمية هو أنها ستكون الشريحة التالية التي تحل محل الشريحة الحالية Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

من المفترض أن الشريحة الجديدة ستوفر أداء أعلى مقارنة بالشريحة الحالية وستوفر تحكماً حرارياً أفضل والعديد من الميزات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في الموعد المناسب.

في حال كنت تتساءل عما يمكن أن يكون مختلفاً على هاتف Ultra الجديد، فدعني أذكرك بأن هاتف Oppo Find X5 Pro لا يحتوي على عدسة منظار Periscope، لذا، من الممكن أن تعيد شركة أوبو استخدامها في الهاتف الجديد.

أيضاً نتوقع أن تستمر الشراكة بين أوبو وشركة Hasselblad من أجل ضبط نظام التصوير في الهاتف وعلى الأرجح سيتم الاعتماد على وحدة المعالجة العصبية MariSilicon X NPU.

لذا، ما يمكننا قوله عن هاتف Oppo Ultra القادم أنه من المؤكد أن يحتوي على شريحة معالجة جديدة ونظام تصوير مختلف عن المتواجد على هاتف Find X5 Pro.

هذا هو كل شيء لدينا حتى الآن عن هاتف “Ultra” الجديد القادم لشركة أوبو. جدير بالذكر أننا مازلنا منتظرين إطلاق هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N في السوق العالمية. لذا، من الواضح أنه سيكون عالم حافل بالنسبة لشركة أوبو.