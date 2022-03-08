ملخص مؤتمر ابل مارس 2022 – الإعلان عن ايفون SE و ايباد اير ولون أخضر لايفون 13 والمزيد!

الآن موعدنا مع أول مؤتمر رسمي لآبل في عام 2022 وفيه كشفت ابل عن العديد من المنتجات والأجهزة الجديدة مثل ايفون SE وايباد اير الجديد وغيرهم وإليك ملخص عما جاء في المؤتمر والذي تم بثه عبر الإنترنت.

ايفون 13 .. لون أخضر جديد

كشفت ابل عن لون أخضر جديد لهواتف ايفون 13 وايفون 13 برو وسيكون متاحاً في الأسواق ابتداءً من نهاية شهر مارس الجاري.

هاتف ايفون SE إصدار 2022

الهاتف يحمل نفس التصميم (المشابه لآيفون 8) وثلاثة ألوان متاحة هي الأبيض والأسود والأحمر.

المعالج المستخدم في الهاتف هو A15 Bionic – نفس المعالج المستخدم في ايفون 13.

الشاشة لازالت كما هي بقياس 4.7 إنش مع نفس زجاج الحماية في ايفون 13 ومعامل حماية IP67 ضد الماء والتراب، وخاصية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID المدمجة في زر Home.

ابل ذكرت أن هناك تحسناً في أداء البطارية لكن دون ذكر أرقام توضح ذلك.

الهاتف بات يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

الكاميرا بدقة 12 ميجابكسل داعمة لتقنية الدمج العميق Deep Fusion والتحسن في أداء التصوير في الهاتف راجع لقوة المعالج بالأساس.

سعر الهاتف يبدأ من 430 دولار أمريكي وسيتاح بداية من نهاية شهر مارس الجاري.

جهاز ايباد اير 2022

أصبح جهاز ايباد اير يعمل بمعالج M1 الأفضل بكثير من حيث الأداء ومعالجة الرسوميات مقارنة بالإصدار الأسبق للجهاز.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل وباتت تدعم تقنية Centre Stage التي تجعلك دوماً في منتصف المشهد.

الجيل الخامس 5G بات أيضاً أحد مزايا الجهاز.

الجهاز متوافق مع لوحات مفاتيح Magic Keyboard و Smart Keyboard والجيل الثاني من قلم ابل.

الجهاز متوفر بسعة 64 و 256 جيجابايت والسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي ويتوفر بداية من نهاية شهر مارس الجاري.

معالج M1 Ultra

معالج جديد من تطوير ابل وهو عبارة في الأساس عن معالجين M1 Max يعملان معاً كمعالج واحد بفضل تقنية أطلقت عليها ابل اسم Ultra Fusion.

المعالج يحتوي على 20 نواة مختلفة: 16 نواة للأداء العادي، و 4 أنوية للأداء العالي.

معالج رسوميات يحتوي على 64 نواة، ومعالج للذكاء الاصطناعي وآخر لمعالجة الفيديو والصور.

المعالج مصمم بتقنية معالجة 5 نانومتر، ويمكنه أن يحمل ذواكر عشوائية حتى 128 جيجابايت.

المعالج مصمم بالأساس لأجهزة الحاسوب المكتبية.

أجهزة أخرى ..

Studio Display عبارة عن شاشة عالية الدقة 5K بقياس 27 إنش مع سماعات ستريو وكاميرا أمامية بسعر 1600 دولار أمريكي.