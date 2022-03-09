هاتف ايفون SE إصدار 2022 – المواصفات، الأسعار، وكل ما تود معرفته!

أعلنت ابل عن إصدار 2022 من هاتف الايفون رخيص الثمن iPhone SE والذي يعتبر الجيل الثالث من هواتف ايفون SE. في هذا المقال سوف نتناول الحديث عن الهاتف بشيء من التفصيل.

ملخص مواصفات ايفون SE إصدار 2022

الشاشة : من النوع Retina HD display بقياس 4.7 إنش بدقة 1334×750 بكسل ، بكثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش .

من النوع Retina HD display بقياس 4.7 إنش بدقة 1334×750 بكسل ، بكثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش . المعالج : A15 Bionic

A15 Bionic الكاميرا الخلفية : كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8.

كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8. الكاميرا الأمامية : بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2

بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 ميزة مقاومة الماء و الأتربة بمعيار IP67



السعات التخزينية : 64 / 128 / 256 جيجابايت .

64 / 128 / 256 جيجابايت . الألوان : الأبيض، الأسود الأحمر.

الأبيض، الأسود الأحمر. دعم شبكات الجيل الخامس 5G

التصميم .. لا جديد يُذكر!

على مستوى التصميم الخارجي، لم يتغير أي شيء عن الإصدار السابق إذ لا يزال الهيكل الخارجي المستخدم هو نفس هيكل وقالب هاتف ايفون 8.

نفس الشاشة بقياس 4.7 إنش مع الحواف السميكة والشكل التقليدي للجانب الأمامي وأسفل الشاشة هناك زر Home وبه مستشعر بصمات الأصابع Touch ID، ويتوفر هاتف iPhone SE 2022 بثلاثة ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود. أبعاد الهاتف هي 67 * 138 مليمتر ويزن نحو 144جراماً فقط، لذا فهو سهل الحمل والاستخدام بيد واحدة.

معالج A15 .. نفس معالج ايفون 13

لا يعكس الشكل الخارجي التقليدي نوعاً ما المواصفات الفنية الداخلية والتي جاءت متطورة للغاية مع وجود معالج A15 Bionic وهو نفس المعالج الرئيسي المستخدم في سلسلة ايفون 13 ما يعني أداءً أسرع ودعم للرسوميات بشكل أفضل.

المعالج الأحدث يجعل كل شيء في الهاتف سلساً وسريعاً ليس فقط على مستوى الأداء والألعاب بل أيضاً في أمور أخرى كمعالجة الصور.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

بعد المعالج الأسرع، تبرز أيضاً أهم ميزة جديدة في ايفون SE إصدار 2022 ألا وهي دعم شبكات الجيل الخامس 5G من أجل سرعات اتصال عالية بالإنترنت سواء في الرفع أو التحميل أو مشاهدة أو بث المحتوى عالي الجودة بدون مشاكل.

الكاميرا .. التحسينات مستمرة

هاتف iPhone SE 2022 تقريباً يحمل نفس كاميرا الإصدار الأسبق لكن هناك تحسينات مهمة يرجع فيها الفضل إلى تطور معالجة الصور ونظام التشغيل.

الكاميرا سوف تستفيد للغاية من معالجة الصور المتقدمة من معالج A15 Bionic حيث تقنيات Smart HDR 4 لضبط الألوان ودرجات البشرة وتقنية الدمج العميق Deep Fusion لتحسين جودة الصور في الإضاءة المنخفضة نسبياً، وكذلك تحسين تصوير الفيديو في وجود إضاءة أقل.

تحسن أداء البطارية

البطارية لم تكن على المستوى المطلوب سابقاً. في هاتف ايفون SE ذكرت ابل إلى تحسن في البطارية بفضل الاستهلاك الأقل للطاقة من معالج ابل A15 ونظام iOS.

ابل ذكرت إلى أن تحسن البطارية سوف يعطي ساعتين أطول عند مشاهدة مقاطع الفيديو لكننا نحتاج إلى المزيد من الاختبارات للتأكد من ذلك.

أسعار iPhone SE 2022

أسعار ايفون SE إصدار 2022 هي الأقل من بين جميع إصدارات الايفون الجديدة المتاحة للبيع، وقد أتت الأسعار كالآتي:

430 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت.

480 دولاراً أمريكياً لسعة 128 جيجابايت.

580 دولاراً أمريكياً لسعة 256 جيجابايت.

الأسعار في دولتك هي ما يقابل ذلك بالعملة المحلية فيها وقد يُضاف إليها ضرائب أو جمارك لتزيد عن ذلك بعض الشيء.