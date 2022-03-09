شركة آيس كريم تطالب ماكدونالدز بتعويض ضخم

رفعت شركة كيتش الناشئة لصناعة أجهزة الآيس كريم دعوى قضائية على شركة ماكدونالدز الشهيرة طالبتها من خلالها بدفع تعويض بقيمة 900 مليون دولار بسبب تشويه السمعة.

واتهمت الشركة الناشئة شركة ماكدونالدز بإرسال بريد إلكتروني تحريضي للشركات الأخرى، تحذرهم فيه من الأجهزة التي تنتجها بحجة تهديدها السلامة وأعطالها المتكررة، وطالبتها بدفع تعويض ضخم بسبب التشهير والإعلان الكاذب، والتدخل في عقودها مع العملاء.

من جهةٍ أخرى، ردّت ماكدونالدز على اتهامات شركة كيتش، وقالت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأكدت ردّها على هذه الادعاءات في المحكمة.

وأشارت إلى أن شهادات السلامة التي حصلت عليها شركة كيتش؛ لا تفي بالمعايير المطلوبة.

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