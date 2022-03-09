تسريبات – هاتف فيفو القابل للطي سيأتي بنفس حجم هاتف Oppo Find N!

نحن نعلم أن شركة فيفو تعمل بالفعل على أول هاتف قابل للطي سيحمل شعار علامتها التجارية والذي يُقال أنه سيأتي باسم Vivo X Fold وبناءً على أحدث التقارير المُسربة فيبدو أنه سيأتي بنفس حجم وأبعاد هاتف Oppo Find N القابل للطي.

الرسم البياني لهاتف Vivo X Fold يكشف الكثير من الأسرار

الرسم البياني لهاتف فيفو القابل للطي يحتوي على بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. وقد أكد المُسرب الشهير Digital Chat Station أن الهاتف سيحتوي على شاشة رئيسية قياس 7 بوصة، في حين أن هاتف Oppo Find N يحتوي على شاشة قياس 7.1 بوصة.

ربما يأتي هاتف Vivo X Fold بشاشة 7 بوصة بالفعل، أو أكبر قليلاً، أو حتى أصغر قليلاً، ولكن كما كان الحال مع هاتف Oppo Find N، سنضطر على الانتظار مزيداً من الوقت لنتأكد من هذه التفاصيل.

سيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة

المعلومة الأخرى المثيرة للاهتمام هي أن الهاتف لن يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الجانب، ولكن هل سيأتي الهاتف بدون مستشعر لبصمات الأصابع على الإطلاق هذا هو السؤال الذي يثير مخاوف وقلق المستخدمين الذين قد يرغبون في شراء الهاتف بالمستقبل.

بناءً على التسريبات، فلا، لن يحتوي الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب، ولكن سيحتوي بدلاً من ذلك على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع المدمج في الشاشة الرئيسية – على الأقل هذا ما تعتقده بعض المصادر. ولكن الأفضل من ذلك أنه سيتم تدشين ماسح ضوئي لبصمات الأصابع إضافي على الشاشة الثانوية أيضاً.

يمكنكم إلقاء نظرة خاطفة على شكل وتصميم الهاتف من الصورة المُسربة، سيتم تضمين فتحة كاميرا مثقبة على الشاشة الثانوية في مركز منتصف الشاشة. ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كان الهاتف سيحتوي على كاميرا سيلفي أخرى في الشاشة الرئيسية أم لا نظراً لأن الرسم البياني لم يوضح الشاشة الرئيسية.

الجانب الأيمن من الشاشة الثانوية له حواف منحنية، تماماً مثلما رأينا على هاتف Oppo Find N. وسيحتوي Vivo X Fold على جزيرة كاميرا كبيرة بتصميم دائري داخل نتوء مستطيل الشكل يتسع لأربعة عدسات ووحدة إضاءة Flash LED.

من المؤكد أن الهاتف سيكون مصنوع من المعدن والزجاج وسيعمل بواسطة أحدث إصدار من واجهة FunTouchOS المخصصة من شركة فيفو التي تستند على نظام أندرويد 12.

هذا هو كل شيء لدينا حول هاتف فيفو المرتقب. في الحقيقة لا نعلم ما هو شكل جدول المخطط الزمني المتوقع للإعلان عن الهاتف بشكل رسمي، ولكن بفضل التسريبات الأكثر التي بدأنا نحصل عليها خلال الفترة الماضية، فمن المحتمل أن يكون هذا الهاتف بشكل رسمي قبل أن ينقضي النصف الأول من عام 2022.