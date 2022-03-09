آبل ترفع الستار عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة

كشفت شركة آبل الأميركية في حدثها السنوي عن هاتفٍ جديد يعمل بمعالج A15 Bionic المميز أطلقت عليه IPhone SE 2022.

وقالت الشركة إن هاتفها الجديد حصل على تحسينات في عمر البطارية، ودقة الكاميرا، بالإضافة إلى عمله بشكلٍ متوافقٍ مع شبكات الجيل الخامس.

ويتميز الهاتف الجديد باحتواء وحدة المعالجة على محرك Nerual مع 16 من الأنوية التي تجعله قادرًا على تنفيذ المهام المتعددة مع تقنية التعلم الآلي.

وزودت آبل هذا الهاتف بشاشة مقاس 4,7 بوصة، وبكاميرا خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل، وأخرى أمامية تدعم تقنية التعرف على الوجوه.

يذكر أن الشركة ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بدءًا من 18 مارس الجاري بسعر يصل إلى 429 دولارًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية