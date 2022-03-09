الجيل التالي من شرائح كوالكم يدعم ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X من سامسونج!

أطلقت شركة سامسونج أول شريحة من ذاكرة الوصول العشوائي في العالم من النوع LPDDR5X في شهر نوفمبر من عام 2021 والتي وعدت من خلالها بتقديم سرعات أعلى في نقل البيانات وتحسين كفاءة الطاقة المستهلكة وبعض الميزات الأخرى.

مؤخراً فقط، أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي عن توافق أحدث شرائح الذاكرة العشوائية الخاصة بها مع حلول شركة كوالكم المتطورة التالية وقد تم التحقق من صحتها من قِبل شركة كوالكم والتأكيد على توافقها من منصات الهواتف الذكية القادمة خلال المرحلة المقبلة.

اعتمدت الشركة الكورية الجنوبية في تصنيع شرائح ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X على دقة تصنيع 6 نانوميتر من أجل تصنيع شريحة أحادية بسعة تخزين تصل إلى 16 جيجابايت.

بناءً على تصريحات شركة سامسونج، فإن شريحة الذاكرة العشوائية الجديدة تقدم سرعان نقل بيانات أعلى تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية، مما يعني أنها أسرع بنحو 1.2 مرة مقارنة بشريحة الجيل الماضي LPDDR5 التي تعمل بسرعة 6.4 جيجابت في الثانية والمتواجدة في الوقت الحالي في جميع الهواتف الذكية الرائدة وبعض هواتف الفئة الأعلى من متوسطة.

أيضاً صرحت شركة سامسونج بأن الذاكرة العشوائية الجديدة هي الأفضل في كفاءة الطاقة بنسبة 20% تقريباً مقارنة بشريحة الجيل الماضي، مما يعني أنها ستكون الأفضل في استهلاك وتوفير الطاقة. وقد أكدت سامسونج على اعتماد الشرائح الجديدة على تقنية تصميمات الدوائر الكهربائية المتقدمة والجهد الديناميكي وقياس التردد من أجل تحسين مستوى كفاءتها.

لذا، من المفترض أن تعمل هذه التحسينات الجديدة على تعزيز مظهر وشكل أداء هواتف الجيل التالي التي ستحتوي على شرائح الذاكرة العشوائية الجديدة LPDDR5X في المستقبل القريب.

أيضاً من المتوقع أن تساعد في عمليات المعالجة الأسرع لتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الأصوات وتحديدها ومعالجة اللغات الحقيقية الطبيعية.

أيضاً ستساعد هذه التحسينات على تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي وتحسين القدرات البصرية وخصائص الكاميرا من أجل مواكبة تحديات الاستخدامات المتقدمة المرتقبة في المستقبل المنظور.

كوالكم توثق صحة ذاكرة LPDDR5X ومدى استعدادها لمنصات الهواتف الذكية المستقبلية

وصرح نائب رئيس شركة كوالكم في كلمته قائلاً: “سوف تسمح الذاكرة العشوائية الجديدة LPDDR5X بإطلاق العنان لمنصات Snapdragon القادمة في المستقبل من أجل تعزيز الأداء في الألعاب المتطورة وتحسن قدرات الكاميرا والتطبيقات بالاعتماد على أحدث محرك ذكاء اصطناعي.“

من المعروف أن شركة سامسونج هي واحدة من أكبر شركات تصنيع شرائح ذاكرة الوصول العشوائي في العالم، وهي تنتج وحدها ذواكر DRAM بنسبة 44% من إجمالي الإنتاج العام للشرائح، كما إنها تنتج ما يصل إلى 36% من إجمالي إنتاج شرائح NAND Flash Memory.

بالطبع الهيمنة على سوق شرائح ذاكرة الوصول العشوائي وذواكر التخزين لم يأتي من فراغ، وإنما هو نتاج للتقنيات الحديثة المبتكرة والتطورات التي تحصدها شرائح سامسونج على مر السنين.

ومن خلال تصريح نائب رئيس شركة كوالكم الأخير، هذا يعني أنه تم التحقق من شريحة الذاكرة العشوائية الجديدة وأنه من المتوقع رؤيتها في جميع الهواتف الذكية المستقبلية التي ستأتي مدعومة بشرائح Snapdragon التالية.