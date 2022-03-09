احتفالاً بعيد المرأة.. رجل يهدي قريبته باقة ورد ذهبية

أهدى رجل فيتنامي، يعيش في مدينة دا نانغ، قريبته باقة ورد ذهبية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف 8 مارس الجاري.

وقالت صاحبة محل زهور في مدينة كان ثو الجنوبية إن رجلاً قدم إلى متجرها وأحضر لها 100 قطعة مستطيلة من الذهب وزن كل قطعة منها 37,5 غرامًا، وطلب منها صناعة الباقة الذهبية، وأخبرها أن هذه الباقة سيُقدمها هدية لقريبته في مدينة كان ثو بمناسبة يوم المرأة العالمية.

ودفع الرجل الذي لم تكشف هويته 900 دولار لصاحبة المحل مقابل صناعة الباقة التي تجاوزت قيمتها 307 آلاف دولار.

يذكر أن تقديم الهدايا الباهظة الثمن لا يعد أمرًا شائعًا في دولة مثل فيتنام.

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