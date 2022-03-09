نجوم الوطن العربي يحتفلون بيوم المرأة العالمي

شهد العالم يوم 8 مارس الجاري احتفالات كبيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، وشارك في هذه الاحتفالات العديد من الفنانين العرب من خلال نشرهم لعبارات تهنئة بهذه المناسبة.

واستغل الفنانون العرب منصات التواصل الاجتماعي لإيصال رسالتهم للمرأة العربية التي وصفوها بالمناضلة، والقوية، والناجحة.

فالفنانة نوال الكويتية؛ قدمت التهنئة لكل أم تعدّ أجيال، ولكل فتاة مكافحة، ولكل سيدة محبة، ولكل فتاة تملأ العالم أملاً، والفنانة رحمة رياض قالت: كل عام ونحن أقوى مما نظن، وأعمق مما نرى، وأصدق مما نرى.

في حين وجهت الفنانة السورية شكران مرتجى رسالة تهنئة للمرأة التي لا تعلم أنّ هذا اليوم عيدها، وللمرأة التي تقوم بدور الرجل، وتعمل وتكافح من أجل تأمين لقمة عيشها.

أما الإعلامية وفاء الكيلاني؛ فقد اختصرت التهنئة بعبارة: دمتن صانعات للتاريخ والحضارة والرجال، بينما قالت سوزان نجم الدين: كوني قوية في ضعفك، وضعيفة في قوتك، كوني الحضن الدافئ والعقل الراجح.

ولم تقتصر التهاني على الفنانات العرب، حيث قام عدد من الفنانين بنشر مجموعة من التهاني بهذه المناسبة كحسين الجسمي الذي قال: ليست كل امرأة قابلة للتعويض أو الاستبدال بأخرى، وأشار إلى وجود امرأة لو ضاعت من الرجل فلن يجد مثيلاً لها، ولن يقدر على الحصول على أنثى مشابهة لها مهما حاول.

وحسين نصر الذي وجه تحية إكبار وإجلال للأمهات المربيات في قرى الأطفال SOS، ووائل كفوري الذي قال: دمتن يا قلوبًا حانية مليئة بالعواطف والحنان، واختتم تهنئته بعبارة كل يوم وأنتن عظيمات.

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