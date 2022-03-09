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عابد فهد وسلافة معمار بطلا مسلسل بيروت 303

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ الفنانان السوريان عابد فهد وسلافة معمار الترويج لمسلسلهما الرمضاني الجديد “بيروت 303”.

حيث دأب النجمان السوريان في الأيام الماضية على نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس تصوير المسلسل على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عشاق النجمين السوريين مع الصور والفيديوهات بشكلٍ كبير، وعبّروا عن سعادتهم باجتماع سلافة وعابد في عملٍ جديدٍ.

وسيتناول المسلسل المكون من 15 حلقة، والذي سيعرض في النصف الثاني من رمضان؛ قصة طائرة تحمل الرقم 303 تتعرض لحادث أثناء عودتها لبيروت.

ومسلسل “303 بيروت” من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة الصبح، وبطولة عابد فهد، سلافة معمار، معتصم النهار وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن سلافة معمار لعبت مؤخراً بطولة مسلسل عالحد، في حين لعب عابد فهد دول البطولة في مسلسل شتي يا بيروت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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