تيك توك يعلق البث المباشر في روسيا

أعلن القائمون على تطبيق تيك توك تعليق خاصية البث المباشر ونشر المحتوى الجديد في روسيا، بشكلٍ مؤقت، بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون مكافحة التضليل الإعلامي.

وقالت الشركة إنها اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار لتأمين السلامة للموظفين العاملين في روسيا، وأشارت إلى أن القانون الجديد دفعها لاتخاذ هذا القرار ريثما تنظر في التداعيات الأمنية له.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة الرسائل في التطبيق لن تتأثر بهذا التعليق، وقالت إنها ستقيّم الظروف في روسيا؛ من أجل تحديد الوقت المناسب لإزالة هذا التعليق.

وكان الرئيس الروسي قد وقّع مؤخرًا على قانون “التضليل الإعلامي” الذي يفرض عقوبات جنائية وغرامات مالية على الأشخاص، والتطبيقات، والمواقع التي تنشر معلومات مزيفة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية