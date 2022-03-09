تعليق الايفون على شعار ابل، ماذا أفعل؟

هل تعاني من مشاكل عديدة مع هاتفك الآيفون بين الحين والأخر وتتعطل شاشة الايفون على شعار ابل أو يتعذر عليك الخروج من وضع الاسترداد؟ في الواقع أنت لست وحدك، فهناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تواجه مستخدمي ومالكي الآيفون وحتى الإصدارات الجديدة منها. الطريقة المثالية للتعامل مع مثل تلك الأخطاء هي الاستعانة بإحدى برامج الطرف الثالث التي تتيح لك القدرة على استرداد نظام iOS بشكل موثوق مثل أداة Tenorshare ReiBoot والتي يمكن أن تساعدك بشكل أكيد في التخلص من جميع المشاكل السابق ذكرها.

أرادت شركة Tenorshare توفير حل آمن وسريع ويمكن الاعتماد عليه بسهولة من أجل التخلص من مشكلة تعليق الايفون على شعار ابل. وهذا الحل هو بواسطة الأداة الرائعة Tenorshare ReiBoot.

ما هي السيناريوهات التي قد تدفعك لاستخدام Tenorshare ReiBoot؟

هناك عدد لا حصر له من المشاكل والأخطاء التي قد تواجه مستخدمي هواتف الآيفون، والأخبار الجيدة هي أن أداة Tenorshare ReiBoot قادرة على التعامل مع جميع هذه الأخطاء ببراعة شديدة. في الواقع، هذه الأداة قادرة على إصلاح ما يزيد عن 150 مشكلة مختلفة من مشاكل الآيفون. وعلى سبيل المثال لا الحصر سوف نذكر لكم الآن بعض السيناريوهات أو الحالات التي قد تحتاج فيها لأداة ReiBoot من Tenorshare.

مشكلة تعليق وتجمد شاشة الآيفون أو الآيباد والشاشة السوداء والشاشة الزرقاء وحلقة وضع الاستعداد والاتصال بشاشة الآيتونز ووضع سماعة الرأس العالقة. التوقف على وضع الاسترداد أو وضع DFU أو وضع التكبير أو وضع خلط ورق اللعب أو وضع الاستعادة وما إلى ذلك. التجمد والتعليق على شعار آبل أو مشاكل في بدء تشغيل الآيفون بشكل طبيعي أو تعطل الهاتف أو التعليق أثناء تلقي التحديثات أو مشاكل في الشحن.

لحسن الحظ أن أداة ReiBoot قادرة على التعامل مع جميع المشاكل السابق ذكرها وأكثر من ذلك بكثير وبنقرة زر واحدة.

مزايا ووظائف أداة Tenorshare ReiBoot

الدخول والخروج من وضع استرداد الايفون Recovery Mode بضغطة زر. (ميزة مجانية 100%)

حل أكثر من 150 مشكلة مختلفة في نظام iOS بشكل ذكي.

الانتقال من إصدار iOS Beta التجريبي للإصدار المستقر دون آيتونز

حل مشاكل iTunes من حيث تصدير البيانات أو استعادتها

حل أخطاء الايفون الشهيرة مثل خطأ 4013/4005/4014

حل مشكلة توقف tvOS عن العمل

إصلاح مشاكل نظام iOS و iPadOS حتى الإصدارات الأحدث مثل الايفون معلق على الشاشة السوداء أو البيضاء.

يوفر البرنامج وضعين مختلفين للإصلاح: وضع الإصلاح القياسي لحل المشاكل بدون فقط البيانات، و وضع الإصلاح العميق في حالة في الإصلاح القياسي لكنه يؤدي إلى فقدان البيانات.

البرنامج يمكنه إصلاح مشاكل تحديث iOS15 الأحدث حتى الآن.

خصم 30% عند شراء أداة Tenorshare ReiBoot

إذا أردت الحصول على خصم 30% عند شراء برنامج ReiBoot فيجب أن تستخدم كود خصم PF007B في عملية الشراء وسوف تحصل على خصم 30%.

كيفية استخدام أداة Tenorshare ReiBoot

قم بتشغيل البرنامج على جهاز الحاسوب الخاص بك وتوصيل الايفون بالكمبيوتر. عندما يتم التعرف على جهازك، انقر فوق الزر “ابدأ”.

اضغط “أصلح الآن” للمتابعة

اختر “إصلاح قياسي” واقرأ التعليمات المرفقة لتجنب أي خلل قد يؤدي إلى فشل العملية ثم اضغط على “إصلاح قياسي”.

إذا تعذر اكتشاف جهازك ، فسيساعد ReiBoot جهازك على الدخول في وضع الاسترداد أولاً.

انقر فوق “تحميل” لتنزيل أحدث حزمة من نظام تشغيل أبل. سيستغرق الأمر بعض الوقت.

يمكنك النقر فوق “بدء الإصلاح القياسي” لبدء استرداد النظام.

ستستغرق عملية الإصلاح بأكملها بضع دقائق

خدمة ما بعد البيع

تقدم شركة Tenorshare خدمة عملاء للتواصل مع جميع العملاء على مدار الأربعة وعشرون ساعة وهي خدمة عملاء مجانية بالكامل عبر الإنترنت من أجل التواصل معهم أو الاستفسار عن أي مشكلة واجهتك مع برنامج Tenorshare ReiBoot. فإذا لم تكن راضياً عن أداء البرنامج وتريد استرداد المبلغ النقدي الذي دفعته من أجلها، فيمكنك ذلك بسهولة.