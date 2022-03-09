مزاد علني على مقتنيات نادرة مرتبطة بظهور آبل وستيف جوبز

أعلنت دار “آر آر” للمزادات عن إقامة مزاد علني في 17 مارس لبيع مجموعة كبيرة من المقتنيات المتعلقة بتاريخ الكمبيوتر وظهور شركة آبل ومؤسسها ستيف جوبز.

وسيعرض المزاد إنغلبارت، أتاري، وآبل وشيك صدر بقيمة 3430 دولار أمريكي صدر في يوليو 1976 ويحمل توقيع ستيف جوبز وستيف وزنياك مؤسسي شركة آبل، بالإضافة لصورة لستيف جوبز في الثانوية، والطلب الذي ملأه عند تقديمه على وظيفة في أتاري.

وقال بوبي ليفينغستون نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات إنّ الشيك يعدّ من المقتنيات النادرة لأنّه حمل التوقيع مؤسسي الشركة، ولأنّه دليلٌ على الاتفاق الذي كان موجوداً بينهما عند تأسيس الشركة، والذي يقضي بموافقتهما على أي نفقات تزيد عن 1000 دولار أمريكي.

وأشار إلى أنّ دار المزادات حصلت على هذه المقتنيات عن طريق أشخاص من وادي السيلكون كانوا موجدين هناك عندما بدأت ثورة الكمبيوتر.

يذكر أنّ توقيع ستيف جوبز يعدّ من المقتنيات النادرة، لأنّ مؤسس آبل لم يوقع على الكثير من الأشياء.

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