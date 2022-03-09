ايباد اير 2022 – المواصفات، المميزات، الأسعار، وكل ما تود معرفته!

أعلنت ابل رسمياً عن جهاز ايباد جديد من فئة الايباد اير iPad Air 2022 مع هاتف iPhone SE 2022 ضمن مجموعة أجهزة أعلنت عنها في المؤتمر الأخير. في هذا المقال سوف نستعرض مواصفات ومزايا الجهاز.

مواصفات جهاز ايباد اير iPad Air 2022

الشاشة : من النوع LCD IPS بقياس 10.9 إنش بدقة 2360×1640 بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش

من النوع LCD IPS بقياس 10.9 إنش بدقة 2360×1640 بكسل، بكثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش المعالج : Apple M1

Apple M1 الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت

8 جيجابايت الكاميرا الخلفية : كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8.

كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة ذات فتحة ƒ/1.8. الكاميرا الأمامية : بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4



بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 سماعات ستريو وميكروفون ثنائي

السعات التخزينية : 64 / 256 جيجابايت.

64 / 256 جيجابايت. الألوان : الرمادي، الذهبي، الأزرق، الأورجواني، الوردي.

الرمادي، الذهبي، الأزرق، الأورجواني، الوردي. دعم شبكات الوايفاي 802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية)

802.11ax Wi-Fi 6 وبلوتوث 5 (تتوفر نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G اللاسلكية) بطارية تدوم حتى 10 ساعات مع شاحن بقوة 20 وات ومنفذ USB-C

تدوم حتى 10 ساعات مع شاحن بقوة 20 وات ومنفذ USB-C مستشعر بصمات مدمج في زر القفل.

التصميم .. كما هو

لم تجري ابل أية تغييرات على تصميم ايباد ايرو 2022 يجعله مختلفاً عن الإصدار الأسبق التي صدر عام 2020 وهو على أي حال تصميم مميز ويشبه إلى حد بعيد تصميم ايباد برو، حيث الجوانب الحادة والشاشة الكاملة، أما مستشعر البصمات فقد تم تقله إلى زر القفل أعلى الجهاز وهو ما يجعله مناسباً أكثر عند الاستخدام.

يأتي الجهاز بخمسة ألوان مختلفة هي: الرمادي، الذهبي، الأزرق، الأورجواني، الوردي. يزن 460 جراماً، ويبلغ سمكه نحو 6.1 مليمتر فقط. هناك سماعات ستريو وميكروفون ثنائي، ومنفذ USB C، بالإضافة إلى موصل مغناطيسي وموصل Smart لتركيب الملحقات والإكسسوارات المختلفة مثل لوحة مفاتيح Magic Keyboard و Smart Keyboard والجيل الثاني من قلم ابل.

الشاشة

شاشة جهاز ايباد اير iPad Air 2022 هي Liquid Retina من نوع IPS LCD بقياس 10.9 إنش، تدعم طيف واسع من الألوان P3 wide color، وتقنية True Tone لتحسين القراءة على الشاشة، كما توجد طبقة مانعة لانعكاس الضوء من أجل تجربة مشاهدة واستخدام ممتعة من جميع الزوايا. الشاشة تدعم قلم ابل للكتابة والرسم (الجيل الثاني). نفس الشاشة الموجودة في الإصدار الأسبق.

معالج M1 .. أداء مثل الحواسيب!

معالج ابل M1 الذي قدمته ابل لأول مرة في حواسيب ماك ثم لاحقاً في أجهزة ايباد برو بات الآن متوفراً في جهاز iPad Air 2022 ما يعني أن الأداء الذي ننتظره من الجهاز يفوق كافة الأجهزة اللوحية المنافسة ويرقى إلى أداء فئة الايباد برو بل وحتى حواسيب الماك التي تأتي بنفس المعالج!

شريحة ابل M1 في ايباد اير 2022 بها معالج رئيسي ثماني النواة، ومعالج رسوميات ثماني النواة أيضاً، ومعالج للذكاء الاصطناعي، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

يتوفر الجهاز بسعتي تخزين 64 و 256 جيجابايت. لا توجد سعة 128 جيجابايت. أما البطارية فهي تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام العادي، ويتم شحنها بواسطة شاحن بقوة 20 وات.

يحتوي جهاز ايباد اير iPad Air 2022 على منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بسرعة ويمكن الاعتماد عليه في توصيل الجهاز بالكاميرات الرقمية وأقراص التخزين والشاشات الخارجية، أيضاً هناك دعم لشبكات الوايفاي من نوع Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.0. بالطبع هناك نسخة من الجهاز تدعم الشبكات الخلوية بما في ذلك شبكات الجيل الخامس 5G ومدمج بها أيضاً شركة إلكترونية eSIM.

الكاميرا

يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بارزة قليلاً بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/.1.8 تدعم تصوير الفيديو حتى دقة 4K وأيضاً التصوير البطيء. الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم تصوير الفيديو بدقة HD وتستطيع التصوير بزاوية تصل إلى 122 درجة وتدعم تقنية Centre Stage التي تجعلك دوماً في منتصف المشهد.

سعر ايباد اير iPad Air 2022 وموعد الإصدار

يبدأ إطلاق جهاز ايباد اير iPad Air 2022 في شهر مارس بسعر يبدأ من 599 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي مع سعة 64 جيجابايت، و 750 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي مع شبكات الجيل الخامس 5G سعة 64 جيجابايت.