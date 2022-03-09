أمازون تمنع بيع القمصان التي تحمل الحرف Z

أعلن موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، وقف بيع القمصان التي تحمل الحرف Z والتي تؤيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء قرار الإيقاف بسبب الانتقادات الكبيرة التي طالت أمازون، بعد أسبوعٍ واحد من طرح قمصان تحمل الحرف Z عبر متاجرها، حيث اتُهمت بتحقيق أرباح على حساب المدنيين الذين يعانون تحت القصف.

وكانت القمصان الداعمة للعمليات الروسية قد طُرحت للبيع في متاجر أمازون، بسعر يتراوح ما بين 13 و20 جنيه إسترليني مع تسليم مباشر في اليوم الثاني.

ُيُذكر أنّ الحرف Z بدأ بالظهور منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث ظهر الحرف على دبابات الجيش والسيارات الروسية، وعلى طلاء أظافر النساء كنوع من الدعم للعملية الروسية في أوكرانيا.

ويُروج البعض لنظرية أن يكون الحرف Z إشارة للكلمة “Zapad” الروسية والتي تعني الغرب، في إشارة إلى القوات المسلحة التابعة للمنطقة الغربية من البلاد.

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