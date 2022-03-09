غوغل تعلن استحواذها على شركة تختص بالأمن السيبراني

في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في مجال الأمن السيبراني، أعلنت شركة غوغل الأمريكية استحواذها على شركة Mandiant Inc.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ قيمة الصفقة تصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك صافي نقود Mandiant، وأكدت انضمام الشركة الجديدة إلى Google Cloud عند انتهاء عملية الاستحواذ.

وأوضحت غوغل أنّ Mandiant Inc ستعمل على تحسين العروض، لتقديم مجموعة أمان شاملة مع إمكانات أكبر لدعم العملاء عبر بيئاتهم السحابية.

يُذكر أنّ خدمة Google Cloud تُقدّم لعملاء غوغل مجموعة من الخدمات الرائدة for Zero Trust” و”VirusTotal” للمحتوى الضار وثغرات البرامج، تحليلات الأمان والأتمتة على مستوى الكوكب من “Chronicle” بالإضافة لخدمات أخرى كـ “Security Command Center” لاكتشاف التهديدات الإلكترونية وحماية المؤسسة منها، بالإضافة إلى الخبرة من فريق عمل الأمن السيبراني في Google Cloud.

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