سامسونج تُعلن عن Galaxy M33 و M23 بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل

في كل عام، تطلق شركة سامسونج العديد من هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية ميسورة التكلفة التي تستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة الذين يرغبون في امتلاك هاتف مميز دون أن يتسبب في صناعة فجوة كبيرة في مدخراتهم المالية.

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت شركة سامسونج عن كل من Galaxy A13 و Galaxy A23 و Galaxy F23 5G ولكن مؤخراً فقط قررت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إطلاق هاتفين جدد من الهواتف الاقتصادية وهما Galaxy M33 و Galaxy M23.

مواصفات كلاً من Galaxy M33 و Galaxy M23

كلا الهاتفين من هواتف الجيل الخامس 5G ولكن الأرخص سعراً والأكثر تواضعاً بينهما هو هاتف Galaxy M23 ومع ذلك فهو يشترك في عدد كبير من المواصفات مع شقيقة الأكبر والأغلى ثمناً.

يحتوي كلا الهاتفين على شاشات TFT LCD قياس 6.6 بوصة بدقة +FHD أبعاد عرضها 2408×1080 بكسل ويحتوي الشق الأمامي الذي يأتي على شكل حرف V على كاميرا الصور الشخصية ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

في الجانب الخلفي، كلا الهاتفين مزودان بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. الاختلاف الوحيد هنا هو أن هاتف Galaxy M33 يحتوي على عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، في حين أن نفس العدسة على هاتف Galaxy M23 تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ربما تعتقد أن هاتف Galaxy M23 يحتوي عدسة فائقة الاتساع أفضل، وهو بالفعل كذلك، ولكن هاتف Galaxy M33 يحاول تعويض الأمر من خلال عدسة رابعة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبهذا الشكل يكون هو الأفضل في قدرات التصوير الفوتوغرافي – حتى وإن كان من الناحية النظرية فقط.

سامسونج لم تذكر حتى الآن أسماء شرائح المعالجة التي تم استخدامها في كلا الهاتفين، ولكن بناءً على سرعة الترددات الخاصة بهما فقد تم التأكيد على احتواء Galaxy M23 على معالج Snapdragon 750G SoC، في حين أن هاتف Galaxy M33 يحتوي على معالج Exynos 1200 SoC.

يحتوي الهاتف الأرخص سعراً على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، في حين أن شقيقه الأغلى ثمناً يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

كلا الهاتفين مزودان بذاكرة تخزينية 128 جيجابايت والأخبار الجيدة هي أن كلاهما يحتويان على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة microSD التي تتسع لمساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى.

يستمد هاتف Galaxy M23 طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما يستمد هاتف Galaxy M33 طاقته من بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة ولكن سرعات الشحن غير معروفة حتى الآن – على الأرجح ستكون بقدرة 15 وات.

هذه الهواتف تعمل بواجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12. وللأسف لم تُعلن الشركة عن أسعار أي منهما حتى الآن ولكنهما سيأتيان بألوان تشتمل على الأخضر والأزرق الفاتح والبني.