مذكرات عمر الشريف ستتحول لمسلسل تلفزيوني

أكد السيناريست المصري هيثم دبور حصوله على الموافقات اللازمة لتحويل مذكرات الفنان الراحل عمر الشريف إلى مسلسل تلفزيوني، يروي سيرته.

وقال السيناريست المصري، في منشورٍ على حسابه الرسمي في فيس بوك، إنه وقّع العقود مع طارق شريف نجل الفنان الراحل.

وأشار هيثم دبور إلى أن المذكرات التي تركها الفنان الراحل مليئة بالصدق والجرأة، وأكد تناولها قصة صعوده إلى هوليوود، واحترافه البريدج، بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل المميزة التي لم تعرض في الإعلام العربي حتى الآن.

من جهةٍ أخرى، عبّر طارق الشريف عن سعادته بهذا الاتفاق، وقال إنه متحمس لرؤية مذكرات والده الراحل في عملٍ درامي يليق بذكراه، ويظهر مكانته في السينما المصرية والعربية والعالمية.

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