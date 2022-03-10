ثوران بركان ميرابي الإندونيسي يهدد مئات السكان

أعلنت وكالة الجيولوجية الإندونيسية ثوران بركان ميرابي الواقع في إقليم يوجيا كارتا، وقالت في بيانٍ رسمي على تويتر إن البركان بدأ بقذف السحب الساخنة المكونة من الرماد والمواد البركانية على جانبيه بطول خمسة كيلومترات.

وأكدّت الوكالة مغادرة 253 شخصًا لمنازلهم منذ بدء ثوران البركان، وأشارت إلى أن الرماد البركاني غطى عددًا من القرى المحيطة به.

ودعت الوكالة الأهالي الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالبركان النشط لمغادرة منازلهم طوال مدة ثوران البركان.

ويعد بركان ميرابي واحدًا من أكثر براكين إندونيسيا ثورانًا، حيث تم إدراجه على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث في العالم.

يشار إلى أن الثوران الأخير لهذا البركان كان في العام 2010، وأودى حينها بحياة أكثر من 350 شخصًا.

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