سوني تعلّق شحنات الأجهزة والألعاب المتجهة إلى روسيا والسبب الحرب

أعلنت شركة سوني اليابانية تعليق شحنات الأجهزة والألعاب المتجهة إلى روسيا، بشكلٍ مؤقت؛ بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وقالت الشركة اليابانية، في بيانٍ رسمي، إنها ستنضم إلى المجتمع العالمي في الدعوة للسلام في أوكرانيا، لذلك قررت تعليق شحنات الأجهزة والألعاب في روسيا، بالإضافة إلى إيقاف عمليات متجر Play Station فيها بشكلٍ مؤقت.

وكانت سوني قد قررت الأسبوع الماضي سحب لعبة Gran Turismo7 من روسيا، قبل أن تأخذ إجراءً جديداً شاملاً يقضي بوقف نشاطاتها فيها.

كما أكدت الشركة اليابانية دعمها المساعدات الإنسانية وضحايا العمل العسكري في أوكرانيا من خلال التبرع بمليوني دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة إنقاذ الطفولة.

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