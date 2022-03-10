نقابة المهن الموسيقية ترفع الإيقاف عن عمر كمال

رفعت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرار الإيقاف الصادر بحق مطرب المهرجانات عمر كمال بعد انتهاء التحقيق معه.

وأكد الفنان المصري الأمر، من خلال منشور على حسابه الرسمي في فيس بوك، عبّر من خلاله عن سعادته برفع الإيقاف، وتوجه بالشكر لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء النقابة.

وقال مصدر مطلع في النقابة إن عمر كمال قَدِمَ إلى التحقيق الذي أجراه معه وكيل المجلس المايسترو حمادة أبو اليزيد، والمستشار علاء عامر، والفنان حلمي عبد الباقي، حيث تقدم باعتذارٍ رسمي عما بدر منه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يقصد الإساءة للنقابة أو لنقيبها.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت في 15 فبراير الماضي إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء وإحالته إلى التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو له أساء فيه للفنان هاني شاكر.

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