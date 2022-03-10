مزرعة بريطانية تشهد ولادة خروف بخمسة أرجل

في حادثة نادرة للغاية؛ شهدت مزرعة وايت هاوس الواقعة في موربيث التابعة لمدينة نورثمبرلاند البريطانية ولادة خروف بخمسة أرجل.

وقال الفريق البيطري الذي أشرف على عملية الولادة إنّ الخروف النادر ولد ضمن مجموعة من 3 توائم، وأكد تمتع الخروف بالصحة وعدم معاناته من أي مشاكل.

من جهةٍ أخرى، قالت مالكة المزرعة هيدز هوجارتي إن الحمل النادر ولد يوم 22 فبراير الماضي، وأوضحت أن هذا الأمر غير مألوف في عالم الحيوانات، مؤكدةً في الوقت ذاته ولادة العديد من الحيوانات في مزرعتها بإعاقات.

وأشارت إلى أن هذا الخروف يعدّ ثاني خروف يولد بخمسة أرجل في مزرعتها، إذ شهدت المزرعة قبل حوالي عقدٍ من الزمن ولادة خروف برجل زائدة، وأكدت قيامها ببتر تلك الرجل.

يذكر أن ولادة حمل بأطراف زائدة يعد من الحالات النادرة التي تحدث مرةً واحدةً من بين كل مليون ولادة.

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