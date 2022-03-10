ايفون SE إصدار 2022 – أبرز العيوب والسلبيات

أعلنت ابل مؤخراً عن هاتف ايفون SE إصدار 2022 والذي يأتي بعدد من المزايا الجديدة لعل أهمها معالج ابل A15 ودعم شبكات الجيل الخامس 5G إلا أن الهاتف لا يزال به العيوب والسلبيات التي يجب عليك الانتباه إليها قبل الإقدام على قرار الشراء.

نفس التصميم القديم

لا تزال ابل معتمدة على نفس تصميم الإصدار القديم للجهاز والذي يشبه تصميم ايفون 8 مع الحواف السميكة للشاشة وزر Home أسفلها ومستشعر بصمات الأصابع. هذا التصميم الذي يعود إلى سنوات مصت لا تزال ابل عازمة على تقديمه للجمهور ونحن في عام 2022.

لا يحتوي الهاتف على زجاج الحماية السيراميكي من الخارج المعروف باسم Ceramic Shield، وإن كانت ابل أشارت إلى أن الجهاز به زجاج الحماية الأكثر متانة دون توضيح مباشر.

لا دعم لتقنية ماجسيف MagSafe

تقنية ماجسيف MagSafe المتوفرة في هواتف ايفون 13 وايفون 12 والتي تجعل الشواحن اللاسلكية المتوافقة وكذلك الملحقات الأخرى تلتصق لاسلكياً بظهر الهاتف لا تزال غائبة عن ايفون SE إصدار 2022.

دعم شبكات الجيل الخامس ولكن؟

صحيح أن هاتف ايفون SE 2022 بات يدعم شبكات الجيل الخامس إلا أن يدعم فقط ترددات Sub-6 GHz وهي ترددات فعلاً لشبكات الجيل الخامس لكنها لا توفر ذات السرعات العالية التي تقدمها ترددات شبكات الجيل الخامس من نوع 5G mmWave الغير مدعومة من الهاتف الجديد.

ارتفاع طفيف في السعر

ارتفع سعر iPhone SE 2022 بواقع 30 دولاراً أمريكياً لسعة 64 جيجابايت ليصبح سعره الجديد 430 دولاراً أمريكياً.



تحسن البطارية ليس كبيراً

ذكرت ابل أن هناك تحسناً في عمر البطارية بواقع زيادة ساعتين في مشاهدة الفيديو وعدة ساعات في تشغيل الصوتيات، هذا التحسن راجع إلى المعالج ونظام التشغيل بالأساس ولا يزال دون المستوى المطلوب.

لا وجود للوضع الليلي في الكاميرا

كاميرا ايفون SE إصدار 2022 هي ذاتها الموجودة في الإصدار السابق إلا أن معالجة الصور تحسنت بفضل المعالج الأقوى. لا تزال الكاميرا تفتقد إلى مزايا مهمة مثل الوضع الليلي، كما لا يتوقع أن تشهد الكاميرا الأمامية ذات الـ 7 ميجابكسل تحسناً كبيراً عن سابقتها.

سعة 64 جيجابايت ليست كافية

صحيح أن سعر هاتف ايفون SE 2022 يبدأ من 430 دولار أمريكي لكن هذا للسعة الأساسية 64 جيجابايت والتي لم تعد كافية بمقاييس اليوم. لذا سوف ننصحك دوماً بشراء السعة الأعلى من الجهاز سواء 128 أو 256 جيجابايت.