آبل تهدي عشاقها آيباد مميز

كشفت شركة آبل الأميركية خلال الحدث الذي أقامته مؤخراً عن آيباد جديد بمواصفات منافسة أطلقت عليه IPad Air.

وجاء الحاسوب اللوحي الجديد بهيكل مصنوع من البلاستيك والألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، ومعالج Apple M1 الحديث والمتطور الذي يضمن أداءً مميزاً للجهاز.

ويتميز هذا الجهاز بوجود شاشة Liquid Retina IPS LCD مقاس 10.9 بوصة ودقة عرض 2360 ×1640 بيكسل.

وقالت آبل إن الجهاز اللوحي الجديد سيعمل بنظام تشغيل IPadOS 15.3، وسيضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل تدعم تقنية التعرف على الوجوه، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K.

ومن الميزات الموجودة في هذا الجهاز ذاكرته الداخلية التي تصل سعتها لـ 64 و256 غيغا بايت، وذاكرته العشوائية التي تبلغ 8 غيغا بايت، وذاكرته العشوائية التي تبلغ 8 غيغا بايت.

وسيَحتوي الجهاز على بطارية Li-lon تعمل لمدة 8 ساعات، ومنفذ USB-C 3.1، بالإضافة إلى قلم ذكي ألحقته آبل به يساعد المستخدم على الكتابة والرسم على الجهاز.

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