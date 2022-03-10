الإعلان عن وفاة أول مريض خضع لعملية زراعة قلب خنزير

أعلنت إدارة مستشفى ميريلاند الجامعي وفاة ديفيد بينيت الذي يعدّ أول مريض يحصل على قلب خنزير معدل وراثياً بعد شهرين من زراعة القلب في جسده.

وقالت المستشفى في بيانٍ رسمي إن المريض توفي في 8 مارس عن عمرٍ يناهز 57 عامًا بعدما تدهورت حالته الصحية بشكلٍ كبير في الأيام التي سبقت وفاته.

وأكدت قيامها بإمداد ديفيد بالرعاية الطبية الخاصة بالمحتضرين عندما تأكدت من عدم وجود إمكانية تعافيه من مرضه.

وأشارت المستشفى إلى أن القلب الجديد عمل في جسد المريض لعدّة أسابيع دون أن يعطي أي إشارة لرفض الجسم له، وهذا ما أتاح للمريض قضاء وقت جيد مع عائلته.

من جهةٍ أخرى، قال الباحثون إنّ التجربة تعتبر ناجحة، وإنّهم حصلوا على معلومات قيمة أبرزها إمكانية عمل قلب خنزير معدل وراثيًا في جسم الإنسان.

وكان الخنزير الذي سحب القلب منه قد خضع لتعديل وراثي تجنبًا لرفض جسم المريض له بشكلٍ مباشر، كما استخدم الأطباء لعقاقير تعطل عمل جهاز المناعة كي لا يرفض الجسم العضو الجديد.

يذكر أن عملية زراعة قلب الخنزير أجريت لديفيد يوم 7 يناير الماضي، وأثارت جدلاً كبيرًا، وفتحت الباب أمام إمكانية زراعة أعضاء حيوانية في جسم الإنسان.

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