الأديب والصحفي أحمد عاشور إكس يرحل عن عمر 103 أعوام

ودّعت الأوساط الثقافية والإعلامية في مدينة بنغازي وعموم ليبيا – الخميس- الأديب والكاتب الصحفي أحمد عاشور إكس، الذي توفي عن عمر ناهز 103أعوام.

أبصر إكس النور في مدينة بنغازي سنة 1919، ودرس فيها حتى نيله الشهادة الصناعية سنة 1933.

خاض الفقيد عدة تجارب في الدراسة، حيث نوّع في تلقيه المعارف والعلوم ولم يعتمد على مجال بعينه، فحصل في بريطانيا بعد دراسته في سنوات متفرقة على مدار الخمسينيات والستينيات وحتى الثمانينيات على مجموعة من شهادات الدبلوم، في الصحافة والمحاسبة واللغة الإنجليزية والاقتصاد من كلية بيث.

استهل الأستاذ إكس حياته العملية مدرساً للغة الإنجليزية منذ منتصف الأربعينيات، وحتى مطلع الخمسينيات من القرن العشرين.

ألّف الفقيد مجموعة من الكتب المختلفة من أهمها “الجريمة” في 1976، و”المختصر في الصحافة” في 1976، و”الإعلام العربي بين المطرقة والسندان” في 1987.

وخاض الفقيد تجربة واسعة وممتدة في ميدان الصحافة، وبرز فيها محلياً ودولياً، كما كُلّف لمنصب نائب مدير وكالة الأنباء الليبية “وال”، واشتغل مستشاراً صحافياً بالسفارة الليبية لدى بريطانيا.

ويُعد الأستاذ أحمد عاشور إكس أول ليبي يعمل مراسلاً صحفياً لوكالة الأنباء العالمية “رويترز” في ليبيا، من 1951م وحتى عام 1954م.

عمل إكس أيضاً في الوكالة الفرنسية ووكالة الأنباء الأمريكية “الأسوشيتد برس.

عرفت الصحف الليبية والدولية إبداعات أحمد عاشور إكس في فن المقالة، حيث نشر أهم مقالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الصحف والمجلات والدوريات كصحيفة “طرابلس الغرب”، وصحيفة “الرائد” وصحيفة “هيرالد تريبيون”، وصحيفتي “الصن” و”الغارديان” الإنجليزيتين ومجلة “الرواد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية