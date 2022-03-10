بعد انقطاع جراء كورونا.. فرقة BTS تعود إلى المسرح في كوريا الجنوبية

عادت فرقة BTS لاستئناف عروضها على المسرح في سيول من خلال الحفلات الموسيقية للفرقة، وهي المرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وبدأت الفرقة أولى عروضها من خلال حفلة موسيقية ضمن جولة “إذن الرقص على المسرح” التي تعطلت بسبب الوباء، في الاستاد الأولمبي في “سيول” كوريا الجنوبية، الخميس وستستمر يومي السبت (12 مارس) والأحد (13 مارس)، وفقًا لـ BIGHIT الوكالة الخاصة لـ BTS.

وحضر الاحتفال أكثر من عشرة آلاف معجب، والذين يُطلق عليهم اسم ARMY ، وهم يرتدون أقنعة الوجه ويلوحون بعصي توهج خلال الحفل.

وجاء هذا الاحتفال بعد أن أقامت فرقة BTS أول حفل موسيقي شخصي لها منذ انتشار الوباء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ذكرت وكالة الفرقة في وقت سابق أنها ستعود عالمياً في أبريل لتقديم عروضها في لاس فيغاس.

يذكر أن الحفلة الموسيقية الأخيرة للفرقة لجمهور كوريا الجنوبية أقيمت في أكتوبر 2019، قبل شهرين من ظهور فيروس كورونا

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