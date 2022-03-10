الشركات التقنية تنضم لابل وتقرر حظر معاملاتها التجارية مع روسيا!

الحرب التي تخوضها أوكرانيا ضد روسيا أثبتت أننا نعيش في عالم شديد الترابط، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً ومهماً في حياتنا، وبما أن معظم الشركات التقنية الرائدة في الصناعة لديها معاملات دولية وعالمية، فبالطبع سيكون من بينها المعاملات الروسية.

روسيا لا تعتبر واحدة من أكبر دول أوروبا من حيث المساحة فحسب، وإنما هي أيضاً واحدة من أكبر الأسواق التجارية التي تعتبر هدف ثمين لجميع الشركات المُصدّرة.

وعلى الرغم من أننا نواجه جائحة فيروس كورونا التي شكلت تهديد خطير على جنسنا البشري بأكمله، ولكن يبدو أن هناك من اتخذ قراره بأن هذه الأزمة ليست كافية، ولابد من اندلاع حرب بين دولتين من دول أوروبا الكبرى.

لسوء الحظ، اتخذت روسيا قرارها النهائي بالاستيلاء على أوكرانيا بسبب رغبة الدولة الثانية في الانضمام لدول الاتحاد الأوربي وحلف الناتو. حتى وقبل أن نعرف ما هو رد دول الحلف على طلب أوكرانيا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا بالفعل.

جميعنا نأمل أن ينتهي النزاع بين الدولتين عاجلاً وليس آجلاً وندعي سراً في نفوسنا لجميع المتضررين إزاء هذه الأزمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قررت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا فرض الكثير من العقوبات على روسيا، والتي كانت من بينها إيقاف أغلب المعاملات بين شركات التقنية الكبرى والسوق الروسية.

هذا الأمر يعكس بدوره شكل الحياة التي نعيشها في الوقت الحالي، وأن الحرب ليست “حقاً” مجرد سلاح يتم تصويبه في وجه الشخص الأخر، وإنما من الممكن أن تلعب التكنولوجيا دوراً أساسياً في إنهاء الأزمات، أو الأسوأ…وإنهاء الدول تماماً. دعونا لا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك ونرى الاتجاه السائد الذي اتخذته كبريات الشركات التقنية بعد فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسياً.

ابل تقرر إيقاف مبيعاتها في روسيا

بعد نداء رئيس الوزراء الأوكراني إلى الرئيس التنفيذي لشركة ابل Tim Cook، قررت الشركة الأمريكية العملاقة تعليق جميع منتجاتها على مواقع البيع الإلكتروني الخاص بها، كما وتم إيقاف جميع الصادرات المتواجهة إلى روسيا. ولكن ابل تقدمت بخطوة إضافية وقررت تعطيل بعض خدماتها الرئيسية والتي من بينها حركة المرور والحوادث الحية في خرائط ابل كنوع من الإجراء الوقائي لسلامة المواطنين الأوكرانيين.

جوجل توقف بيع الإعلانات عبر الإنترنت

توقفت جوجل عن بيع الإعلانات عبر الإنترنت في محرك البحث الخاص بها وعلى موقع يوتيوب، بالإضافة إلى شركاء النشر الخارجيين في روسيا.

مايكروسوفت توقف جميع المبيعات

شركة مايكروسوفت اتخذت قرارها بتعطيل جميع عمليات بيع منتجاتها في روسيا.

سامسونج

علقت الشركة الكورية الجنوبية جميع صادرتها المتواجهة إلى روسيا وقررت التبرع بمبلغ نقدي يبلغ 6 مليون دولار أمريكي للمتضررين من أصحاب الجنسية الأوكرانية في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

أمازون

قررت أمازون سحب بعض البائعين المقيمين في أوكرانيا لحمايتهم من فرض رسوم جزائية غير ضرورية أو تعليق غير عادل بسبب انتهاكات معينة للسياسة بسبب تأخر الشحنات. هذا جزء من التدبير الاحترازي القياسي الذي تتخذه الشركة في أوقات الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية.

أدوبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي أنها ستقوم بإيقاف جميع خدماتها في روسيا وقامت بالفعل بتعطيل عمليات بيع جميع منتجات الشركة.

ميتا/فيسبوك/انستجرام

أوقفت Meta الإعلانات التي تستهدف الأشخاص في روسيا مؤقتًا، وقالت إن المعلنين داخل روسيا لن يتمكنوا بعد الآن من إنشاء إعلانات أو عرضها في أي مكان في العالم، بما في ذلك داخل روسيا. يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الروسية أنها ستحجب فيسبوك. وقالت ميتا إنها تعمل على إبقاء خدماتها متاحة إلى أقصى حد ممكن.

العديد من الشركات الأخرى

انضمت العديد من الشركات الأخرى إلى هذا الاتجاه وقررت جميعها تعليق خدماتها أو صادراتها وجميع مبيعاتها في كل من روسيا وبيلا روسيا، والتي من بينها شركة Intel و AMD و Twitter و Nokia و Spotify و Snap و Netflix و TikTok و PayPal و Visa و MasterCard.