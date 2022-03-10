جديد أحمد سعد أغنية النفسية

واصل الفنان المصري أحمد سعد إطلاق أغاني ألبومه الجديد “وسع وسع”، بعدما أطلق أغنية النفسية التي تُعدّ ثالث أغاني الألبوم على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

الأغنية الجديدة من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي لطه حكيم، وحققت أكثر من 357 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها.

وكان الفنان المصري قد عرف خلال الأسابيع الماضية نجاحاً كبيراً بعدما أطلق أغنيتي عليكِ عيون، وبنادي عليك على يوتيوب، حيث تصدر الترند في عدّة دول عربية، وحصدت الأغنيتان ملايين المشاهدات.

ومن المتوقع أن يستمر أحمد سعد في طرح باقي أغاني ألبوم “وسع وسع”، خلال الأسابيع المقبلة.

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