بطاقة بوكيمون نادرة تباع بمزاد علني بسعر قياسي

شهد مزاد علني أقامته شركة “مزادات التراث”، بيع بطاقة بوكيمون نادرة بسعرٍ قياسي وصل إلى 336 ألف دولار أمريكي.

وقالت الشركة القائمة على المزاد، إنّ هذه البطاقة تعدّ من البطاقات النادرة للغاية، لكونها من الإصدار الأول للعبة باللغة الإنجليزية.

وأشارت دار المزادات إلى أنّ مبلغ بيع البطاقة فاق توقعاتها، حيث قدّرت البطاقة ب200 ألف دولار أمريكي.

وتعتبر هذه البطاقة واحدة من 121 نموذجاً معروفاً، تلقت تصنيفاً مثالياً 10 من المفتشين.

وتفوقت هذه البطاقة على بطاقة بوكيمون أخرى، بيعت منذ سنوات مقابل 300 ألف دولار أمريكي.

يذكر أنّ بطاقة Holo الترويجية، من إصدار Pikachu IIIustrator ما زالت تحمل الرقم القياسي لأغلى بطاقة بوكيمون في العالم، بعدما بيعت في فبراير 1999 مقابل 900 ألف دولار أمريكي.

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