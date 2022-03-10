آلام الانغلاف المعوي مرض يصيب الرضع وهذه أبرز أعراضه

قالت مجلة “بيبي & فاميليه” إنّ الانغلاف المعوي أو الانغماد مرض شائع بين الأطفال في سن ما دون العامين، يحدث بسبب دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر بشكل تلسكوبي، مما يؤدي لإعاقة مرور البراز، وإمداد الأمعاء بالدم.

وأكدت المجلة المختصة بالأطفال عدم وجود أسباب معروفة وراء حدوث هذه الحالة، وقالت إنّها تسبق بعدوى في الجهاز الهضمي أو المسالك التنفسية.

وحددت أعراض الإصابة بهذا المرض بآلام شديدة في البطن، يصاحبها بكاء وثني الطفل لساقيه، بالإضافة للتقيؤ والإسهال ونزول المخاط والدم مع البراز.

ودعت المجلة الأهالي لمراجعة الأطباء فور ظهور هذه الأعراض، وقالت إنّ علاجها يتم من خلال الحقنة الشرجية أو العمل الجراحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية