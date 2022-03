باتمان يحقق إيرادات ضخمة في زمن الكورونا

نجح فيلم The Batman في تحقيق إيرادات ضخمة، جعلته يحقق أعلى افتتاحية لفيلم في العام الجديد، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز 134 مليون دولار في افتتاحيته الأولى في مسارح أمريكا الشمالية.

وفاقت أرقام الإيرادات توقعات الشركة التي قدرتها بــــ 128.5 مليون دولار أمريكي، في الأسبوع الأول.

وبات فيلم The Batman ثاني فيلم يحقق أكثر من 100 مليون دولار، في عطلة نهاية أسبوع، في عصر كورونا بعد فيلم Speeder-man: No Way Home

يُذكر أنّ فيلم The Batman الذي تأجل عرضه عدّة مرات بسبب كورونا، حصل على تقييمات كبيرة بعد أيام قليلة من طرحه في دور السينما.

وفيلم The Batman من بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون وزي كرافيتز، وغيرهم من الفنانين.

