علامات تدل على نقص الزنك في الجسم

يعد الزنك من المعادن المفيدة والضرورية للإنسان، لأنّه يشترك في مجموعة كبيرة من وظائف الجسم كنقل الأوكسجين، تكوين الدم والجهاز المناعي.

وأكد مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية خطورة نقص الزنك، وقال إنّ نقصه يؤدي لجفاف الجلد، كثرة الإصابة بالأمراض لضعف المناعة، التهاب الجلد، تساقط الشعر، تراجع حاستي الشم والتذوق، بالإضافة لتقصف الأظافر.

ودعا المركز الألماني الأشخاص الذين يلاحظون أعراض نقص الزنك لتناول اللحوم، الأسماك، البيض، واللبن لأنّها تعدّ مصدراً جيداً من مصادر الزنك.

كما نبّه الأشخاص النباتيين لضرورة نقع وتخمير منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات، من أجل الحد من تأثير حمض الفيتيك الذي يجعل امتصاص الزنك صعباً.

يذكر أنّ جسم الإنسان البالغ يحتاج يومياً إلى 11-16 ملغ من الزنك بالنسبة للرجال، و7-10 ملغ غرام بالنسبة للنساء.

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