قصي خولي يطلب رأي الجمهور بالموسم الأول من الوسم

نشر الفنان السوري قصي خولي مجموعةً من الصور والفيديوهات من المشاهد الأخيرة للموسم الأول من مسلسل الوسم، الذي عُرِض مؤخراً على منصة شاهد، وطلب من الجمهور إبداء رأيهم في العمل، مؤكداً في الوقت ذاته وجود عدّة مواسم له.

وتباينت ردود فعل عشاق النجم السوري، حيث رأى البعض أنّه أبدع في دور نورس، وقدم أداءً استثنائياً، في حين اعتبر البعض الآخر المسلسل غير واضح لغموض النهاية، ولترك كل شيء معلق للمواسم اللاحقة.

وتناول الموسم الأول الذي تألف من 7 حلقات، قصة 4 شبان عرب يتورطون في العمل مع عصابات مافيا دولية.

ومسلسل الوسم فكرة قصي خولي، وسيناريو بسيم الريس، وإخراج سيف الدين سبيعي وبطولة قصي خولي، إسماعيل تمر، وائل زيدان، كفاح الخوص، ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار وغيرهم من الفنانين.

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