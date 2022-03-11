مقطع فيديو يستعرض التصميم المتوقع لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4!

خلال الآونة الماضية بدأت العديد من المصادر في الحديث عن مفهوم تصميم هاتف سامسونج المرتقب Samsung Galaxy Z Fold 4 والأمر وصل لدرجة أن بعض من هذه التصميمات ظهرت بالفعل على هيئة مقطع فيديو على موقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن هذه التصميمات ما هي إلا عبارة عن تصميمات متوقعة على هيئة مفاهيم تم تطويرها من قِبل مصممين جرافيك وليست التصميمات النهائية الرسمية، مما يعني أنه من الممكن أن تأتي النسخة النهائية بشكل مختلف تماماً.

ولكن عند الحديث عن هاتف سامسونج القابل للطي التالي لشركة سامسونج والذي من المتوقع أن يأتي أيضاً باسم Samsung Galaxy Z Fold 4، نعتقد أن التصميم لن يكون مفاجئاً، وسوف تلتزم الشركة بمجموعة طفيفة من الترقيات التي قد تشتمل على المواصفات الداخلية وعتاد هاردوير الهاتف بدلاً من التغيير في مظهر وتصميم الهاتف.

إذا التزمت سامسونج بنفس الجدول الزمني المخطط من أجل إطلاق الهاتف القابل للطي التالي، فهذا يعني أنه على الأرجح سنراه بشكل رسمي خلال الربع الثالث من عام 2022.

تصميم Galaxy Z Fold 4 أنيق للغاية

كما ذكرنا لكم منذ قليل، فلا يزال هناك متسع من الوقت أمام شركة سامسونج للتلاعب والتبديل والتغيير، نحن حتى لم نرى تسريب لهذا الهاتف حتى الآن. وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يأتي المنتج النهائي بتصميم مختلف قليلاً، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر مدى جمال وأناقة التصميم الذي تصوره المصمم وعرضه لنا في مقطع الفيديو.

كما يتضح أمامنا في مقطع الفيديو، فلا يوجد كاميرا للصور الشخصية على الكاميرا الرئيسية، ولكن هناك واحدة على الشاشة الثانوية. والتي تظهر بالضبط كما كانت في هاتف Galaxy Z Fold 3.

الهاتف يبدو جميل بشكل عام، والحواف ليست سميكة للغاية، وتصميم الكاميرا الخلفية مستوحى من تصميم الكاميرا الخلفي على هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra، والتي تظهر فيها العدسات منفصلة بدون وجود نتوء خاص لإيواء أي منها.

أيضاً تعمد مقطع الفيديو على إبراز الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المثبت على الجانب فوق زر الطاقة، كما وستلاحظ زر خفض ورفع الصوت على الإطار الجانبي.

قلم S-Pen… بالطبع

نعم، هذه المرة يبدو أن هناك فتحة الصومعة في الركن السفلي الأيمن والمخصصة للاحتفاظ بقلم S-Pen أثناء عدم استخدامه، تماماً مثلما رأينا على هاتف Galaxy S22 Ultra.

بعض التسريبات السابقة ذكرت بالفعل أنه من المحتمل أن تهتم سامسونج بضرورة تدشين فتحة صومعة قلم S-Pen في هاتف Galaxy Z Fold 4 التالي، ولكن لم يتم التأكيد على هذه التسريبات حتى الآن – لذا سننتظر لنرى إلى ماذا ستؤول الأمور في القريب المنظور.