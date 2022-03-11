شركة طيران أميركية تطلق مركبة على شكل طبق طائر

حققت شركة “زيفا أيرو” الأميركية حلم مؤسسها ستيفن تيبيتس، بعدما أطلقت مركبة طائرة على شكل طبق طائر حملت اسم ” زيفا زيرو”.

وقام مهندس الطيران الأميركي ستيفن تيبيتس بتجربة المركبة الجديدة التي خلصته من الازدحام المروري، بحسب تعبيره.

وقال المهندس، الذي يشغل المنصب الرئيس في الشركة الناشئة الواقعة في مدينة تاكوما بولاية واشنطن، إن مركبة ” زيفا زيرو” نجحت في اختبارات الإقلاع العمودي بشكلٍ كامل، وأشار إلى أنه يطلق على المركبة اسم “أكتوكوبتر” نسبة للمحركات الأربعة الموجودة في أعلى الطبق، والمحركات الأربعة الأخرى الموجودة في أسفله.

وأكد مهندس الطيران عمل الشركة على إجراء مجموعة كبيرة من الاختبارات على المركبة التي تعمل بالبطاريات قبل إطلاقها رسميًا، وقال إن الشركة ستَستهدف في الفترة الأولى المسعفين الذين يحتاجون إلى مركبات توصلهم إلى أماكن الحوادث بسرعة كبيرة.

يذكر أن وزارة البنتاغون الأميركية وعدد كبير من الأثرياء أبدوا اهتمامهم بالاختراع الجديد، وتواصلوا مع الشركة؛ من أجل الحصول على المركبة المتوقع بيعها بـ 250 ألف دولار.

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