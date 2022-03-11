قاتل أيقونة الثورة الكوبية يرحل عن عمر يناهز 80 عامًا

أعلنت السلطات البوليفية وفاة الجندي ماريو تيران الذي أنهى حياة أيقونة الثورة الكوبية تشي غيفارا بعدما أطلق عليه النار في 9 أكتوبر 1967.

وقال الجنرال البوليفي المتقاعد غاري برادو الذي كان مشرفًا على المجموعة التي ألقت القبض على غيفارا عام 1967 إن الرقيب ماريو تيران قام بواجبه العسكري وأطلق النار على غيفارا وأراده قتيلاً.

وأشار غاري إلى أن ماريو تيران فارق الحياة عن عمرٍ يناهز 80 عامًا بعد صراعٍ طويلٍ مع أمراض الشيخوخة.

وكان ماريو قد كشف في وقتٍ سابقٍ اللحظات الأخيرة في حياة الثائر الأرجنتيني، حيث وصف تلك اللحظات بالأسوأ في حياته، وقال إن غيفارا كان مصابًا وهادئًا، وقال له هدئ نفسك، أنا بخير وأنت ستقتل رجلاً، ليتراجع ماريو بعدها نحو الباب ويغمض عينيه ويطلق النار على غيفارا.

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