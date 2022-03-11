عروض جديدة من متجر هواوي بمناسبة شهر رمضان 2022

لدى هواوي متجر إلكتروني خاص بها متوفر في العديد من الدول العربية يمكن من خلاله شراء أحدث منتجات الشركة بأفضل الأسعار، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قريباً سوف يقدم المتجر العديد من العروض والصفقات الرائعة والحصرية التي لن تجدها في أي متجر آخر.

العروض والصفقات التي ستكون متاحة على متجر هواوي سوف تكون متعددة وتضمن عروضاً خاصة على الهواتف المحمولة وصفقات رائعة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية و الأجهزة القابلة للارتداء و الأجهزه الصوتية و أجهزه الاتصال، أي تقريباً كافة المنتجات التي تقدمها هواوي للجمهور.

العروض في متجر هواوي السعودية سوف تكون متاحة من يوم 4 أبريل 2022 إلى يوم 30 أبريل 2022. (في دولة أخرى مثل مصر على سبيل المثال سنكون العروض متاحة من 25 مارس وحتى 31 مارس).

العروض ستكون متنوعة ما بين عروض الباقات، قسيمة شراء، ومنتج جديد ، وعرض البيع المفاجئ فضلاً عن الهدايا المجانية والتخفيضات والاشتراكات المجانية المميزة. ويمكنك متابعة كافة تخفيضات هواوي في رمضان من خلال متجر هواوي الرسمي.

من العروض المتاحة على متجر هواوي عروض على الهواتف الذكية وتشمل هاتف هواوي ميت 40 برو الراقي وإصدارات أخرى مميزة مثل نوڤا 8 وهواتف أخرى بخصومات مختلفة لن تجدها في أي متجر أو منفذ آخر للبيع.

الخصومات الأكبر ستجدها متاحة على الأجهزة المحمولة وسلسلة هواوي MateBook حيث تتراوح الخصومات بين 500 إلى 1500 ريال سعودي. ستشمل أيضاً العروض الأجهزة اللوحية من سلسلة MatePad.

لا تود شراء أيٍ من الأجهزة السابقة؟ لا مشكلة إذاً. سوف تجد العديد من الإكسسوارات والملحقات التي تسري عليها العروض وتشمل الساعات الذكية وسماعات البلوتوث اللاسلكية وأجهزة الراوتر وتوزيع الإنترنت.

العروض متاحة طوال شهر رمضان من 4 حتى 30 إبريل المقبل، ويمكن الاستفادة من كافة العروض وغيرها المزيد حتى نهاية شهر إبريل أو نفاذ الكمية أيهما أقرب.

تعتبر تلك فرصة مناسبة لشراء أي من منتجات هواوي الأصلية من متجرها الرسمي لضمان سلامة الأجهزة وسريان ضمانها، وتلبي تلك العروض كافة احتياجات المستخدم لأنها تشمل كافة فئات الأجهزة التي تقدمها هواوي للجمهور.

يمكن الشراء من متجر هواوي والسداد ببطاقات الائتمان فيزا أو ماستر كارد أو غيرها من خدمات الدفع الإلكترونية المختلفة أو حتى السداد عند التوصيل بعد إتمام الطلب من الموقع.