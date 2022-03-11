تويتر تكشف عن ميزة جديدة لتحقيق الأرباح

واصلت شركة توتير الأميركية إضافة الميزات التي من شأنها تطوير منصة تويتر بعدما أطلقت ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحقيق الأرباح.

وستُساعد الميزة الجديدة المستخدمين في الترويج لمنتجاتهم من خلال السماح لهم بعرض 50 منتجًا على صفحتهم الشخصية.

وقالت الشركة إن بقية المستخدمين سيتمكنون من رؤية هذه المنتجات من خلال النقر على زر View Shop.

وأشارت تويتر إلى أن الميزة الجديدة ستتوفر حالياً بشكلٍ تجريبي لمستخدمي نظام آي أو إس في أميركا، على أن تتوسع لاحقًا لتشمل دول أخرى.

كما أكدت الشركة استعدادها لطرح نسخة خاصة من موقعها عبر الإنترنت لتعمل كخدمة “Tor onion” التي توفر حماية لخصوصية بيانات المستخدمين عند تصفحهم لمواقع الإنترنت.

يذكر أن خدمات ” Tor” التابعة لتويتر تعمل على تشفير حركة البيانات الخاصة بالمستخدمين، وتوجيهها إلى خوادم خاصة، مما يسمح لهم بتصفح مواقع الإنترنت دون أن تظهر ملفات التعريف الخاصة بهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية