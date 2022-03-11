مضغ القرنفل المجفف على الريق مفيد للصحة

أكدت خبيرة التغذية الروسية يوليا شاروفا أهمية مضغ القرنفل المجفف على الريق، وقالت إن مضغ 3 إلى 4 قطع من القرنفل المجفف يومياً يعمل على محاربة الطفيليات الكيسية، وينعش التنفس، ويخفض من الحموضة.

وأشارت الخبيرة الروسية إلى أن الطفيليات موجودة في جسم الإنسان، وقالت إن القرنفل يعمل على منع تكاثرها وإزالة أكياسها.

ونصحت الأهالي بتقديم خليط من الحليب والقرنفل المجفف لأطفالهم؛ لحمايتهم من تراكم المخاط في الجسم.

أكدت نصائح يوليا شاروفا جاءت متوافقة مع دراسات أمريكية أخرى احتواء القرنفل المجفف على خصائص مطهرة، بالإضافة إلى تأثير الزيوت الطيارة الموجودة فيه بشكلٍ إيجابي على الجهاز الهضمي.

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