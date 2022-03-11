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العاصوف يعود في رمضان بجزء جديد

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت استديوهات MBC عن استعدادها لطرح الجزء الثالث من المسلسل الخليجي الشهير العاصوف في المارثون الرمضاني.

وبدأت الشركة المنتجة الترويج للجزء الجديد، الذي سيتناول مرحلة التسعينات في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا السعودية، والذي سيعرض على تطبيق شاهد VIP،، وقنوات MBC.

وستدور أحداث هذا المسلسل في قالب كوميدي ممزوج بدراما مستمدة من المجتمع السعودي، وما مرّ به من تحولات سياسية واجتماعية في التسعينات كحرب الخليج.

وقال الفنان ناصر القصبي إن الجزء الجديد سيحمل مفاجآت جديدة، وسيشهد تطورًا كبيرًا وتسارعاً في بنية الأحداث، بالإضافة إلى حمله طابعًا إنسانيًا معبرًا عن تلك الحقبة.

ومسلسل العاصوف من إخراج المثنى صبح، وبطولة ناصر القصبي، ريم عبد الله، عبد الله السناني، ريماس منصور، زارا البلوشي، ليلى السمان، عبد العزيز سكيرين وغيرهم من الفنانين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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