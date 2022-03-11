بورصة الأغاني العربية.. أغان جديدة ومميزة

كان الأسبوع الأولى من شهر مارس الجاري حافلاً بالأغاني العربية الجديدة التي أطلقها عدد من الفنانين الشباب في الوطن العربي.

الأغاني الجديدة؛ نجحت في الدخول بسرعة إلى قلوب المستمعين، والدليل على هذا عدد المشاهدات الكبير الذي حققته هذه الأغاني.

وفيما يلي الأغاني التي تصدرت الترند في الدول العربية خلال الأسبوع الماضي.

10- الوقت يفوت للجندي وتوحا، أغنية راب ليبية مميزة أطلقت في 4 مارس الجاري، ونجحت في تصدر الترند في ليبيا بعدما تجاوزت مشاهداتها حاجز المليون مشاهدة.

9- قصة حبنا لسيف نبيل أغنية جديدة طرحت في 10 مارس، ونجحت في تحقيق أكثر من 1,057 مليون مشاهدة، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من قبل عشاق النجم العراقي.

الأغنية الرومانسية الجديدة من كلمات سيف فارس، وألحان سيف نبيل.

8- دمعة لفضل شاكر، تعد هذه الأغنية أحدث أغاني الفنان اللبناني، وتم إطلاقها يوم 28 فبراير الماضي على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف وتوزيع عمر الصباغ، وحصدت 1,4 مليون مشاهدة.

7- زطم لهنادي زيادي، أغنية جديدة تصدرت الترند في المغرب بعدما حققت 1,67 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 4 مارس الجاري.

الأغنية من تأليف ميد شريف، وإخراج عبد الرحمن العلمي.

6- جرأة لأصالة نصري، حققت أكثر من 1,87 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 1 مارس، للتقدم في بورصة الأغاني المركز التاسع في الأسبوع الماضي للمركز السادس.

الأغنية من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد، وألحان وتر، وتوزيع هاشم السكران.

5- بنادي عليك لأحمد سعد، أغنية كتبها ولحنها بنفسه، وتصدرت الترند في مصر وعدّة دول عربية، وحققت منذ طرحها في 2 مارس أكثر من 2,4 مليون مشاهدة.

4- على موعدنا ولا شو لفارس كرم، تقدمت الأغنية التي طرحها النجم اللبناني في 1 مارس من المركز الثامن إلى الرابع بعدما حصدت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.5 مليون مشاهدة ساهمت في ارتفاع عدد مشاهداتها لأكثر من 2,8 مليون مشاهدة منذ طرحها.

3- بربري لمروان بابلو: أغنية راب مميزة أطلقت في بداية مارس، ونجحت في تصدر الترند في عدّة دول عربية بعدما حققت أكثر من 3,9 ملايين مشاهدة.

2- ناض البركان لموج ميلانو: أغنية راب طرحت يوم 2 مارس الجاري، وحققت أكثر من 4,8 ملايين مشاهدة وتصدرت الترند في الجزائر، ودول شمال أفريقيا.

1- البخت لويجز، واصلت الأغنية التي طرحت في 26 فبراير الماضي تصدر بورصة الأغاني العربية بعدما أضافت حوالي 10 ملايين مشاهدة خلال الأسبوع الماضي رفعت عدد مشاهداتها لأكثر من 19,4 مليون مشاهدة.

يذكر أن أغاني تقول تبغاني لأصالة نصري، وعليكي عيون لأحمد سعد، وبلا مانحس لعبير نعمة، وواهيا لسلمى رشيد لا زالت تحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية